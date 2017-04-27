Почему Хижниченко не удается раскрыться в солигорском «Шахтере»
В межсезонье Сергей Хижниченко уехал набираться опыта в чемпионат Беларуси по футболу, который по своему уровню не сильнее казахстанской
премьер-лиги. Но несмотря на это, форварду национальной сборной не удается выйти на ведущие роли в солигорском «Шахтере». О возможных причинах рассказывает корреспондент Vesti.kz.
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Сначала отдадим должное футболисту. Он один из немногих, кто пытался всегда уехать в зарубежный чемпионат. Пробовал свои силы в Польше, но за два сезона за «Корону» забил лишь один гол в 26 играх. Теперь вот старается доказать состоятельность в Беларуси, куда явно отправился не на заработки. Ведь в Беларуси платят значительно меньше, чем в КПЛ. И пока для его «Шахтера» все складывается более чем успешно.
После четырех туров солигорский клуб лидирует в чемпионате с десятью очками, не зная поражений. Более того, не пропустил ни одного мяча. Вдобавок вышел в финал Кубка страны. При этом Сергей Хижниченко принял участие в четырех матчах чемпионата. И в них выходил только на замену. В стартовом составе появлялся лишь в трех кубковых встречах. Всего отыграл восемь официальных встреч. Забил два гола, но оба с пенальти.
В общем, ему не приходится жаловаться на нехватку игрового времени. Тем не менее его пока не назовешь игроком основного состава «Шахтера» и вот почему.
Главный тренер солигорцев Олег Кубарев больше доверяет своему соотечественнику Денису Лаптеву (на снимке), забившему во всех турнирах три гола. И эти мячи он провел с игры, в отличие от Хижниченко.
Вдобавок Лаптев превосходит казахстанца в технике и координации, хотя Денис не может быть спокоен за свое место в составе, поскольку Сергей его подпирает и в основном выходит вместо него на замену.
Хижниченко иногда удаются хорошие отрезки в матче, но нельзя сказать, что он постоянно нагнетает ворота соперников или обыгрывает по несколько защитников. Да и вообще обводка — не сильная сторона
Другое дело, что «Шахтер» не показывает своей лучшей игры, о чем постоянно твердят болельщики. По их мнению, команде не хватает хорошего плеймейкера, который своими проникающими передачами мог бы нападающих снабжать мячами. Отсюда и игра в «бей — беги».
Очки «Шахтеру» давались в основном
В то же время белорусский специалист является сторонником широкой ротации. Дает играть каждому подопечному, а в игре проводит все три замены. Считает, что задействовав как можно больше футболистов, преодолеет длинную дистанцию безболезненно. То есть свой шанс Хижниченко получает, а ему со своей стороны надо его использовать сполна. Ведь от игры к игре форму набирают другие игроки «Шахтера». Уж
По мнению болельщиков, Хижниченко пока слабоват, чтобы стать ударной силой «Шахтера». Возможно, когда разыграется солигорская команда, нападающий сборной Казахстана более лучше себя проявит в чемпионате Беларуси. Сейчас он не впечатляет.
Кстати, лучшим бомбардиром в белорусской элите является бывший форвард «Атырау» Александр Макась. За «Торпедо-БелАЗ» он отличился четыре раза в четырех матчах, а его клуб идет на восьмом месте в таблице. За атыраусцев он провел 24 игры в прошлом сезоне. И забил один мяч.
Напомним, что Сергей Хижниченко контракт с «Шахтером» подписал 23 января 2017 года. Для 25-летнего форварда солигорский клуб стал восьмой командой в карьере. До этого он выступал в чемпионатах Казахстана и Польши.
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