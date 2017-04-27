Футболисты мексиканской «Пачуки» в пятый раз выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ
Футболисты мексиканской «Пачуки» в пятый раз в истории клуба выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В среду «Пачука» в ответном матче финала турнира дома со счетом 1:0 обыграла другой мексиканский клуб — «Тигрес». Первая встреча завершилась вничью — 1:1. По сумме двух матчей «Пачука» одержала победу, вновь выиграв турнир спустя 7 лет.
«Тигрес» проиграл свой второй подряд финал Лиги чемпионов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter