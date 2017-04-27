Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29569775/
27 апреля 2017, 13:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты мексиканской «Пачуки» в пятый раз выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ

Футболисты мексиканской «Пачуки» в пятый раз в истории клуба выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Футболисты мексиканской <span class=error>Пачуки</span> в пятый раз в истории клуба выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду «Пачука» в ответном матче финала турнира дома со счетом 1:0 обыграла другой мексиканский клуб — «Тигрес». Первая встреча завершилась вничью — 1:1. По сумме двух матчей «Пачука» одержала победу, вновь выиграв турнир спустя 7 лет.

«Тигрес» проиграл свой второй подряд финал Лиги чемпионов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

ФФК запретила «Ордабасы» проводить матчи на домашнем стадионе

ФФК запретила «Ордабасы» проводить матчи на домашнем стадионе

Центральный стадион Шымкента имена Кажымукана Мунайтпасова, являющейся домашней ареной местного футбольного клуба «Ордабасы», не допущен к проведению матчей казахстанской премьер-лиги. Такое решение приняла ФФК, о чем сообщается на официальном сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Наши 13-летние фигуристки делают то, что в мире удавалось только раз. Видео

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч