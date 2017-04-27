С. Ребров: Говорят, на Украине футбол умирает, а в Николаеве был полный стадион
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал итоги матча с «Николаевым» в полуфинале Кубка Украины, который завершился победой динамовцев со счётом 4:0.
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В финале «Динамо» сыграет с «Шахтёром». Матч состоится в Харькове 17 мая.
«Говорят, что на Украине футбол умирает, что на Украине футбола нет, а я увидел полный стадион, плюс людей, которые сидели за стадионом и смотрели игру.
Думаю, сейчас надо возрождать футбол. По игре в Николаеве и по игре в Ахтырке я видел желание болельщиков не только увидеть «Динамо», но и поддержать свою команду. Несмотря на счёт, болельщики старались помочь сыграть против «Динамо».
«Николаев» сыграл достойно и вышел в полуфинал Кубка Украины, команда это заслужила. Хорошая, организованная команда, и я пожелаю только удачи ей в первой лиге, — цитирует Реброва
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