С. Ребров: Говорят, на Украине футбол умирает, а в Николаеве был полный стадион

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В финале «Динамо» сыграет с «Шахтёром». Матч состоится в Харькове 17 мая.

«Говорят, что на Украине футбол умирает, что на Украине футбола нет, а я увидел полный стадион, плюс людей, которые сидели за стадионом и смотрели игру.

Думаю, сейчас надо возрождать футбол. По игре в Николаеве и по игре в Ахтырке я видел желание болельщиков не только увидеть «Динамо», но и поддержать свою команду. Несмотря на счёт, болельщики старались помочь сыграть против «Динамо».