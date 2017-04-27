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27 апреля 2017, 13:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шахтёр» продлил контракт с защитником Кривцовым на четыре года

«Шахтёр» и защитник команды Сергей Кривцов подписали новое соглашение.

Шахтёр и защитник команды Сергей <span class=error>Кривцов</span> подписали новое соглашение. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт донецкой команды, новый контракт рассчитан на четыре года.

Кривцов перешёл в стан «горняков» из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. В этом сезоне 26-летний футболист провёл 10 игр и забил два гола.

Всего на счету защитника 94 официальных матча и 8 мячей за «Шахтёр». В футболке «горняков» защитник завоевал 13 трофеев. На данный момент «Шахтёр» лидирует в таблице УПЛ, опережая киевское «Динамо» на 14 очков.

Шахтер Д
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