«Шахтёр» продлил контракт с защитником Кривцовым на четыре года
«Шахтёр» и защитник команды Сергей Кривцов подписали новое соглашение.
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Как сообщает официальный сайт донецкой команды, новый контракт рассчитан на четыре года.
Кривцов перешёл в стан «горняков» из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. В этом сезоне 26-летний футболист провёл 10 игр и забил два гола.
Всего на счету защитника 94 официальных матча и 8 мячей за «Шахтёр». В футболке «горняков» защитник завоевал 13 трофеев. На данный момент «Шахтёр» лидирует в таблице УПЛ, опережая киевское «Динамо» на 14 очков.
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