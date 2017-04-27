Источник: Эден Азар контактировал с «Реалом»

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Согласно информации источника, представители «Королевского клуба» уже контактировали с футболистом.

Ранее сообщалось, что президент испанского гранда Флорентино Перес хочет грядущим летом приобрести очередного «галактико», чтобы впечатлить болельщиков «сливочных» перед выборами президента клуба, которые проходят раз в четыре года. В 2013 году Перес после своего переизбрания на пост главы «Реала» совершил трансфер Гарета Бэйла за € 100 млн, а за четыре года до этого переманил в команду Криштиану Роналду, Кака, Хаби Алонсо и Карима Бензема.

Действующий контракт Азара с «Челси» в силе до лета 2020 года.