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27 апреля 2017, 12:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Эден Азар контактировал с «Реалом»

Мадридский «Реал» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает бельгийское издание Sport Foot Magazine.

Мадридский Реал продолжает прилагать усилия к тому чтобы приобрести полузащитника лондонского <span class=error>Челси</span> <span class=error>Эдена</span> <span class=error>Азара</span> сообщает бельгийское издание Sport <span class=error>Foot</span> Magazine. Увеличить
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Согласно информации источника, представители «Королевского клуба» уже контактировали с футболистом.

Ранее сообщалось, что президент испанского гранда Флорентино Перес хочет грядущим летом приобрести очередного «галактико», чтобы впечатлить болельщиков «сливочных» перед выборами президента клуба, которые проходят раз в четыре года. В 2013 году Перес после своего переизбрания на пост главы «Реала» совершил трансфер Гарета Бэйла за € 100 млн, а за четыре года до этого переманил в команду Криштиану Роналду, Кака, Хаби Алонсо и Карима Бензема.

Действующий контракт Азара с «Челси» в силе до лета 2020 года.

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