Украинская Премьер-лига отказалась от плей-офф за место в Лиге Европы
Украинская
Премьер-лига отказалась от идеи введения плей-офф за путёвку в Лигу Европы в следующем сезоне, клубам на голосование отправили вариант только с плей-офф за выживание — они должны проголосовать до конца четверга, 27 апреля, сообщает сайт телеканала «Футбол 1».
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Ранее стало известно, что в лиге с сезона-2017/18 появится
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