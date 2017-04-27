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27 апреля 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Украинская Премьер-лига отказалась от плей-офф за место в Лиге Европы

Украинская Премьер-лига отказалась от идеи введения плей-офф за путёвку в Лигу Европы в следующем сезоне, клубам на голосование отправили вариант только с плей-офф за выживание — они должны проголосовать до конца четверга, 27 апреля, сообщает сайт телеканала «Футбол 1».

Украинская <nobr>Премьер-лига</nobr> отказалась от идеи введения <nobr>плей-офф</nobr> за путёвку в Лигу Европы в следующем сезоне клубам на голосование отправили вариант только с <nobr>плей-офф</nobr> за выживание — они должны проголосовать до конца четверга 27 апреля сообщает сайт телеканала Футбол 1. Увеличить
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Ранее стало известно, что в лиге с сезона-2017/18 появится плей-офф, 12 клубов сыграют в два круга. Матч за Суперкубок Украины пройдёт 15 июля. Осенняя часть чемпионата Украины будет проходить до 10 декабря.

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