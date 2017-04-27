Президент «Малаги»: Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате
Президент «Малаги» Абдулла бин Нассер
Аль-Тани выступил с резкими словами, адресованными болельщикам «Барселоны» и опосредованно — самому клубу.
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Видимо, что-то случилось...
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Один из поклонников каталонской команды попросил
Определённый ажиотаж к матчу между «Малагой» и «Реалом» подогревается тем, что наставником соперника «сливочных» является Мигель Мичел. Последний на днях отметил, что как профессионал сделает всё для победы своей команды. Однако он не стал скрывать, что ему хотелось бы, чтобы вопрос чемпионства решился в пользу «Реала» уже до 38-го тура.
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в свою очередь с иронией признался, что не верит в победу «Малаги» над «Реалом».
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