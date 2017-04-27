Президент «Малаги»: Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате

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Один из поклонников каталонской команды попросил Аль-Тани на своей странице в социальной сети «Твиттер» победить мадридский «Реал» в последнем туре Примеры, чтобы титул чемпиона Испании достался сине-гранатовым. Аль-Тани также ответил в «твиттере», высказавшись на арабском языке: «С помощью бога мы побьём “Реал” камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле».

Определённый ажиотаж к матчу между «Малагой» и «Реалом» подогревается тем, что наставником соперника «сливочных» является Мигель Мичел. Последний на днях отметил, что как профессионал сделает всё для победы своей команды. Однако он не стал скрывать, что ему хотелось бы, чтобы вопрос чемпионства решился в пользу «Реала» уже до 38-го тура.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в свою очередь с иронией признался, что не верит в победу «Малаги» над «Реалом».