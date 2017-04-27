Леонид Слуцкий: В дерби Манчестера я бы поставил на ничью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Манчестер Сити» — фаворит дерби, если ориентироваться на коэффициенты (победа «МС» — 1.86*, здесь и далее — коэффициент предоставлен Winline). Но я с этим совершенно не согласен. На мой взгляд, в данной игре абсолютно нет фаворита, что существенно усложняет прогноз на матч. «Юнайтед» не проигрывает в чемпионате уже 23 матча («МЮ» не проиграет — 2.37), одержана победа над «Челси» — причем абсолютно по делу. Команда явно находится в хорошем состоянии. Поэтому вижу лишь одну причину отдать небольшое предпочтение «Сити» — разве что потому, что матч домашний. В остальном у каждой стороны есть свои плюсы. Кто знает, чьи сработают именно в этот день?

Цитата В общем, манчестерское дерби в этот раз — матч, в котором реально может случиться все что угодно. Он даже не на три результата, а на большее количество. Я совершенно не удивлюсь, если, допустим, одна из команд выиграет убедительно или даже крупно (победа «Сити» со счетом 3:0 — 15.0, победа «МЮ» 3:0 — 67.0).

Безусловно, Ибрагимович — большая потеря. Но напомню, что матч против «Челси», который я смотрел, «МЮ» провел без Златана. А против «Бернли» несколько дней назад — еще и без Рэшфорда, там функции форварда выполнил Руни (гол Руни — 3.38), чего давно не случалось. «МЮ» — уж точно не команда одного Ибрагимовича. У Жозе Моуринью есть кем его заменить.

Моуринью постоянно креативит идеями. Иногда они работают очень хорошо, как, например, в матче с «Челси», а иногда полностью проваливаются. Мне кажется, весьма вероятно, что «Юнайтед» сыграет в три центральных защитника с использованием пары нападающих Рэшфорд и Лингард. Вполне допускаю такой атакующий вариант.

Что касается «Ман Сити», то команда Гвардьолы недавно уступила «Арсеналу» в полуфинале Кубка Англии, но владела явным игровым преимуществом, а после матча разразился большой судейский скандал. Согласно статистике в 2017 году «Ман Сити» не сумел обыграть никого из прямых конкурентов по премьер-лиге. Убежден, что у «Сити» possession будет больше. «Ман Юнайтед», в свою очередь, редко играет с позиции силы и большого владения мячом. Но результат в пользу хозяев при этом, мягко говоря, не гарантирован.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 26, 27.04.2017, 22:00 -:- Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

Если бы я ставил сам, то, наверное, поставил бы на ничью (ничья — 3.77).

Вполне может сыграть свою роль и фактор вратаря. Считаю, что де Хеа — безоговорочно лучший вратарь лиги (де Хеа не пропустит — 5.10). А вот у «Ман Сити» все сложно. Кабальеро иногда совершает потрясающие вещи. В Англии много рассуждают на эту тему. Кто должен играть: Браво, Кабальеро или следует летом вернуть Харта? Лично я бы из трех вариантов ответа выбрал… четвертый! Занялся бы поиском нового вратаря.

У Харта хорошая пресса в «Торино», но на самом-то деле он пропустил достаточно мячей и иногда допускает определенного рода ошибки. Да и шансов доказать свою состоятельность у него было предостаточно. Поэтому, если мы говорим про высочайший уровень «Ман Сити», то я бы рассмотрел вариант не ставить тех, кто есть, и никого не возвращать, а заняться поисками новой кандидатуры.

Пропустит «Ман Сити» или не пропустит? Скорее да. Думаю, обе команды могут пропустить (обе команды забьют — 1.71).

Леонид СЛУЦКИЙ

эксперт Winline.