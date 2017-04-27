Леонид Слуцкий: В дерби Манчестера я бы поставил на ничью
Мнение знаменитого российского тренера о матче чемпионата Англии.
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«Манчестер Сити» — фаворит дерби, если ориентироваться на коэффициенты (победа «МС» — 1.86*, здесь и далее — коэффициент предоставлен Winline). Но я с этим совершенно не согласен. На мой взгляд, в данной игре абсолютно нет фаворита, что существенно усложняет прогноз на матч. «Юнайтед» не проигрывает в чемпионате уже 23 матча («МЮ» не проиграет — 2.37), одержана победа над «Челси» — причем абсолютно по делу. Команда явно находится в хорошем состоянии. Поэтому вижу лишь одну причину отдать небольшое предпочтение «Сити» — разве что потому, что матч домашний. В остальном у каждой стороны есть свои плюсы. Кто знает, чьи сработают именно в этот день?
Безусловно, Ибрагимович — большая потеря. Но напомню, что матч против «Челси», который я смотрел, «МЮ» провел без Златана. А против «Бернли» несколько дней назад — еще и без Рэшфорда, там функции форварда выполнил Руни (гол Руни — 3.38), чего давно не случалось. «МЮ» — уж точно не команда одного Ибрагимовича. У Жозе Моуринью есть кем его заменить.
Моуринью постоянно креативит идеями. Иногда они работают очень хорошо, как, например, в матче с «Челси», а иногда полностью проваливаются. Мне кажется, весьма вероятно, что «Юнайтед» сыграет в три центральных защитника с использованием пары нападающих Рэшфорд и Лингард. Вполне допускаю такой атакующий вариант.
Что касается «Ман Сити», то команда Гвардьолы недавно уступила «Арсеналу» в полуфинале Кубка Англии, но владела явным игровым преимуществом, а после матча разразился большой судейский скандал. Согласно статистике в 2017 году «Ман Сити» не сумел обыграть никого из прямых конкурентов по
Если бы я ставил сам, то, наверное, поставил бы на ничью (ничья — 3.77).
Вполне может сыграть свою роль и фактор вратаря. Считаю, что де Хеа — безоговорочно лучший вратарь лиги (де Хеа не пропустит — 5.10). А вот у «Ман Сити» все сложно. Кабальеро иногда совершает потрясающие вещи. В Англии много рассуждают на эту тему. Кто должен играть: Браво, Кабальеро или следует летом вернуть Харта? Лично я бы из трех вариантов ответа выбрал… четвертый! Занялся бы поиском нового вратаря.
У Харта хорошая пресса в «Торино», но на
Пропустит «Ман Сити» или не пропустит? Скорее да. Думаю, обе команды могут пропустить (обе команды забьют — 1.71).
Леонид СЛУЦКИЙ
эксперт Winline.
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