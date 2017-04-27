«Боруссия» выиграла в Мюнхене досрочный финал
Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Баварии» на ее территории в полуфинале Кубка Германии.
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КУБОК ГЕРМАНИИ. ПОЛУФИНАЛ.
БАВАРИЯ — БОРУССИЯ Д — 2:3 (2:1)
Голы: Ройс, 19 (0:1). Хави Мартинес, 28 (1:1). Хуммельс, 41 (2:1). Обамеянг, 69 (2:2). Дембеле, 74 (2:3).
«Бавария»: Ульрайх, Лам, Хуммельс (Боатенг, 62), Хави Мартинес, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Мюллер, 79), Видаль, Тиагу Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 86), Левандовски.
«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Бендер, Шмельцер, Дембеле, Вайгль, Рафаэл Геррейру, Кастро (Дурм, 46), Ройс (Гинтер, 90+1), Обамеянг.
Предупреждения: Вайгль, 15. Дембеле, 25. Роббен, 31. Хаби Алонсо, 78. Бюрки, 90+4.
Судья: Грефе (Германия).
26 апреля. Мюнхен. Стадион
После болезненного вылета мюнхенцев и дортмундцев в четвертьфинале Лиги чемпионов полуфинальная схватка между ними в Кубке Германии приобрела особый вес. Баварцам одного лишь чемпионского титула в бундеслиге, который у них уже, по сути, в кармане, явно мало. За последние четыре сезона они трижды делали дубль. Для «Боруссии» же немецкий Кубок — единственый шанс взять в сезоне хоть
В субботу на своем поле подопечные Анчелотти не без труда сделали ничью против борющегося за выживание в высшем эшелоне «Майнца» — 2:2. Правда, оптимизм перед встречей в среду вызывала кадровая ситуация — за исключением Нойера (в матче с «Реалом» в Мадриде получил перелом кости в левой плюсне), по сути, все баварцы были в порядке. Ясное дело, мюнхенцы жаждали доказать, что последний их спад — всего лишь цепь досадных случайностей. Особенно рвался в бой Роббен, который в предыдущих 19 поединках с дортмундцами забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач. Конечно же, в Мюнхене помнят его победный гол «Боруссии» в финале Лиги чемпионов-2013. Впрочем, как и понурый вид голландца после чувствительного поражения от
И, разумеется, внимание приковывала предстоящая дуэль бомбардиров. В бундеслиге перевес, хоть и небольшой, у дортмундца Обамеянга, наколотившего 27 мячей. У баварца Левандовски тут на гол меньше, однако в кубковом соревновании до поединка в среду поляк был явно впереди — 5 голов и две результативных передачи. Габонец же до приезда в Мюнхен в этом турнире в нынешнем сезоне вообще не забивал. Лишь два голевых паса….
Досрочный кубковый финал, как многие называли этот поединок, начался с того, что
Баварцы, конечно же, сразу яростно рванули в атаку, однако дортмундцы действовали организованно, внимательно — особенно против Роббена и Рибери, от которых в предыдущих матчах немало натерпелись. Впрочем, давление хозяев становилось все ощутимее, к середине первого тайма они владели мячом уже 70 процентов времени. И тут в игре, в которой у «Роббери» не все шло гладко, свое слово сказали центральные защитники мюнхенцев. Сначада исправился Хави Мартинес. После углового выиграл «воздух» у Бендера и метров с шести головой вонзил мяч в сетку — 1:1. Прессинг хозяев становился все жестче, дортмундцы отбивались уже как могли. На 38 минуте Хави Мартинес мог сделать дубль, однако после еще одного его удара головой мяч угодил в штангу. Под напором баварцев «Боруссия» явно мечтала о паузе. Однако она пришла для гостей поздновато. Огорчил же «Боруссию» снова центральный защитник — «перебежчик» Хуммельс. Получив низом пас от Рибери,
После перерыва баварцы деловито, со знанием дела продолжили «удушение» соперника. Под давлением мюнхенцев гости на 63 минуте потеряли мяч в своей штрафной, но Роббен коронной левой влепил в штангу. Кто в тот момент мог представить цену этого промаха… Хозяева же, видимо, уверовав в свое превосходство над соперником, чуточку отпустили хватку. За что были тут же наказаны.
Хозяева пытались исправить положение, давить, однако дортмундцы ложились костьми, а голкипер Бюрки творил чудеса. В итоге вылет баварцев в полуфинале и 5 подряд их матч без выигрыша. Вспомнилось, Анчелотти в начале сезона обещал, что его подопечные именно к весенним рещающим схваткам обретут лучшие кондиции. Однако апрель мюнхенские надежды перечеркнул. Сначала баварцы мечтали о «триптихе» — победе в Лиге чемпионов и обоих турнирах в Германии, потом говорили о немецком дубле. Теперь же два трофея от них уплыло. Не упустить бы из рук победу в бундеслиге… Но это вряд ли — за четыре тура до финиша отрыв от ближайшего преследователя «Лейпцига» 8 очков. Ну, а дортмундцы купаются в счастье! В кубковый финал пробились в четвертый раз подряд, и теперь у Тухеля и компании все шансы добыть, наконец, большой трофей.
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