«Боруссия» выиграла в Мюнхене досрочный финал

КУБОК ГЕРМАНИИ. ПОЛУФИНАЛ.

БАВАРИЯ — БОРУССИЯ Д — 2:3 (2:1)

Голы: Ройс, 19 (0:1). Хави Мартинес, 28 (1:1). Хуммельс, 41 (2:1). Обамеянг, 69 (2:2). Дембеле, 74 (2:3).

«Бавария»: Ульрайх, Лам, Хуммельс (Боатенг, 62), Хави Мартинес, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Мюллер, 79), Видаль, Тиагу Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 86), Левандовски.

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек (Пулишич, 80), Папастатопулос, Бендер, Шмельцер, Дембеле, Вайгль, Рафаэл Геррейру, Кастро (Дурм, 46), Ройс (Гинтер, 90+1), Обамеянг.

Предупреждения: Вайгль, 15. Дембеле, 25. Роббен, 31. Хаби Алонсо, 78. Бюрки, 90+4.

Судья: Грефе (Германия).

26 апреля. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.

После болезненного вылета мюнхенцев и дортмундцев в четвертьфинале Лиги чемпионов полуфинальная схватка между ними в Кубке Германии приобрела особый вес. Баварцам одного лишь чемпионского титула в бундеслиге, который у них уже, по сути, в кармане, явно мало. За последние четыре сезона они трижды делали дубль. Для «Боруссии» же немецкий Кубок — единственый шанс взять в сезоне хоть какой-нибудь трофей. 8 апреля команды сразились на «Альянц-Арене» в бундеслиге, и тогда хозяева разбили желто-черных — 4:1. Несмотря на убедительную победу 18 дней тому назад, шапкозакидательских настроений перед нынешним междусобойчиком в мюнхенском лагере точно не было. Понять можно: «Бавария» перед кубковым поединком с «Боруссией» в последних шести официальных матчах выиграла лишь однажды (при трех поражения и двух ничьих), в последних четырех — ни разу не добилась победы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">BORUSSIA DORTMUND ??! <a href="https://t.co/402E6oEWjK">pic.twitter.com/402E6oEWjK</a></p>— Borussia Dortmund (@BVBSudtribune) <a href="https://twitter.com/BVBSudtribune/status/857353062809300993">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В субботу на своем поле подопечные Анчелотти не без труда сделали ничью против борющегося за выживание в высшем эшелоне «Майнца» — 2:2. Правда, оптимизм перед встречей в среду вызывала кадровая ситуация — за исключением Нойера (в матче с «Реалом» в Мадриде получил перелом кости в левой плюсне), по сути, все баварцы были в порядке. Ясное дело, мюнхенцы жаждали доказать, что последний их спад — всего лишь цепь досадных случайностей. Особенно рвался в бой Роббен, который в предыдущих 19 поединках с дортмундцами забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач. Конечно же, в Мюнхене помнят его победный гол «Боруссии» в финале Лиги чемпионов-2013. Впрочем, как и понурый вид голландца после чувствительного поражения от желто-черных в финале немецкого Кубка 2012 года — 2:5… В «Боруссии» же молились на вновь набиравшего силу Ройса. После очередной травмы он сыграл три матча (8 апреля в Мюнхене отсутствовал) и в каждом из них посылал мяч в сетку. Тренер Тухель перед игрой повторял, что Ройс способен на особенные вещи. Про мотивацию игрока и говорить не приходится — в «Боруссии» он с 2012-го, но, кроме двух немецких Суперкубков, не взял ни одного трофея. У Тухеля же как тренера на взрослом уровне титулов вообще нет. В случае же победы в Мюнхене у него появлялась реальная возможность взять Кубок — в финале против франкфуртского «Айнтрахта» дортмундцы точно были бы фаворитами.

И, разумеется, внимание приковывала предстоящая дуэль бомбардиров. В бундеслиге перевес, хоть и небольшой, у дортмундца Обамеянга, наколотившего 27 мячей. У баварца Левандовски тут на гол меньше, однако в кубковом соревновании до поединка в среду поляк был явно впереди — 5 голов и две результативных передачи. Габонец же до приезда в Мюнхен в этом турнире в нынешнем сезоне вообще не забивал. Лишь два голевых паса….

Досрочный кубковый финал, как многие называли этот поединок, начался с того, что желто-черные фаны схватились за голову. Уже на 4 минуте Обамеянг обязан был открывать счет, однако после продольного паса Геррейру габонец с 5 метров как-то неудачно ковырнул мяч, и тот медленно покатися за лицевую линию. Вообще хозяева поначалу тяжело входили в игру — мяч держался у них плохо. На 15 минуте они и вовсе преподнесли гостям щедрый подарок. Хави Мартинес сделал катастрофический пас назад, мяч попал к Геррейру, тот с острого угла пробил, «снаряд», задев Хаби Алонсо, угодил в штангу, от нее отскочил, и оказавшийся в нужное время в нужном месте Ройс с близкого расстояния открыл счет. Недаром Тухель так надеялся на этого игрока….

Баварцы, конечно же, сразу яростно рванули в атаку, однако дортмундцы действовали организованно, внимательно — особенно против Роббена и Рибери, от которых в предыдущих матчах немало натерпелись. Впрочем, давление хозяев становилось все ощутимее, к середине первого тайма они владели мячом уже 70 процентов времени. И тут в игре, в которой у «Роббери» не все шло гладко, свое слово сказали центральные защитники мюнхенцев. Сначада исправился Хави Мартинес. После углового выиграл «воздух» у Бендера и метров с шести головой вонзил мяч в сетку — 1:1. Прессинг хозяев становился все жестче, дортмундцы отбивались уже как могли. На 38 минуте Хави Мартинес мог сделать дубль, однако после еще одного его удара головой мяч угодил в штангу. Под напором баварцев «Боруссия» явно мечтала о паузе. Однако она пришла для гостей поздновато. Огорчил же «Боруссию» снова центральный защитник — «перебежчик» Хуммельс. Получив низом пас от Рибери, экс-дортмундец точно, словно матерый бильярдист, низом в одно касание вогнал мяч впритирку со штангой в желто-черную «лузу» — 2:1! Хорошо еще для «Боруссии», что в добавленную к первому тайму минуту Бюрки спас команду, не дав забить выскочившему с ним один на один Левандовски….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Borussia de Dortmund vence o Bayern de Munich por 2-3. Com golos de Martinez, Hummels, Reus, Aubameyang e Dembelé. <a href="https://t.co/6d2SJOxXSd">pic.twitter.com/6d2SJOxXSd</a></p>— Diário do Futebol (@diariodofut_) <a href="https://twitter.com/diariodofut_/status/857339569758498817">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После перерыва баварцы деловито, со знанием дела продолжили «удушение» соперника. Под давлением мюнхенцев гости на 63 минуте потеряли мяч в своей штрафной, но Роббен коронной левой влепил в штангу. Кто в тот момент мог представить цену этого промаха… Хозяева же, видимо, уверовав в свое превосходство над соперником, чуточку отпустили хватку. За что были тут же наказаны. Желто-черные немедленно взбодрились, с каждой минутой становились все колючее и, наконец, оставленный без присмотра Обамеянг после выверенной верховой передачи Дембеле головой открыл счет своим голам в нынешнем кубковом турнире — 2:2. А через 5 минут случилось редкое и довольно трагическое событие. Всегда железный Лам неожиданно потерял мяч в середине поля, последовала контратака гостей, которую блистательным ударом с острого угла левой ногой завершил Дембеле — 2:3. Как позже выяснилось, именно эта ошибка оказалась для баварцев роковой. А для «орденоносного» Лама, который по окончании сезона закачивает игровую карьеру, этот матч стал в Кубке последним. Уж точно не на такой ноте хотел завершить выступления в этом турнире баварский капитан, который ранее 6 (!) раз поднимал немецкий Кубок над головой. .

Хозяева пытались исправить положение, давить, однако дортмундцы ложились костьми, а голкипер Бюрки творил чудеса. В итоге вылет баварцев в полуфинале и 5 подряд их матч без выигрыша. Вспомнилось, Анчелотти в начале сезона обещал, что его подопечные именно к весенним рещающим схваткам обретут лучшие кондиции. Однако апрель мюнхенские надежды перечеркнул. Сначала баварцы мечтали о «триптихе» — победе в Лиге чемпионов и обоих турнирах в Германии, потом говорили о немецком дубле. Теперь же два трофея от них уплыло. Не упустить бы из рук победу в бундеслиге… Но это вряд ли — за четыре тура до финиша отрыв от ближайшего преследователя «Лейпцига» 8 очков. Ну, а дортмундцы купаются в счастье! В кубковый финал пробились в четвертый раз подряд, и теперь у Тухеля и компании все шансы добыть, наконец, большой трофей.