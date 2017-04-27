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27 апреля 2017, 0:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тоттенхэм» побил собственный рекорд по числу очков за сезон АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» победил в выездном перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. Благодаря этой победе «шпоры» набрали 74 очко в турнирной таблице, приблизившись к лидирующему «Челси» (78).

Тоттенхэм Хотспур победил в выездном перенесённом матче 28-го тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> со счётом 1:0. Благодаря этой победе шпоры набрали 74 очко в турнирной таблице приблизившись к лидирующему <span class=error>Челси</span> (78). Увеличить
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Таким образом, «Тоттенхэм» побил собственный рекорд по количеству очков за сезон в Премьер-лиги (начиная с сезона-1992/93). Предыдущий лучший результат клуба был установлен в сезоне-2012/13, по итогам которого «Тоттенхэм» с 72 очками финишировал на пятом месте. При этом в нынешнем сезоне у команды Маурисио Почеттино остаётся ещё пять матчей, чтобы набрать большее количество очков.

26.04.2017 22:00 основной раунд: 28-й тур Selhurst Park
Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Хотспур
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сэм Эллардайс Маурисио Покеттино
Голы
23 Кристиан Эриксен (Х. Кейн) 78′
Составы
Уэйн Хеннесси 13
66′ Джоэл Уорд 2
Джеффри Шлупп 31
Мартин Келли 34
Эндрос Таунсенд 10
90+7′ Вильфрид Заа 11
79′ Лука Миливоевич 28
Джейсон Панчеон 42
57′ Мамаду Сако 12
Дамьен Дилейни 27
64′ Джеймс Макартур 18
Йоан Кабай 7
81′ Кристиан Бентеке 17
Фрэйзер Кэмпбелл 9
1 Юго Ллорис
2 Кайл Уокер 47′
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
33 Бен Дэйвис
15 Эрик Дайер
23 Кристиан Эриксен
10 Харри Кейн 60′
12 Виктор Ваньяма 45′ 26′
17 Мусса Сиссоко
19 Мусса Дембеле 45′
7 Сон Хын Мин
20 Деле Алли 90′
16 Киран Триппьер
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 18
1 Удары в створ 4
2 Угловые 11
13 Фолы 15
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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Новости Зарубежного футбола

«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» и продлил победную серию в чемпионате Англии

«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» и продлил победную серию в чемпионате Англии

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Футболисты «Тоттенхэма» на выезде нанесли поражение «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии, продлив свою победную серию до восьми матчей.
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