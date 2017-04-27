«Тоттенхэм» побил собственный рекорд по числу очков за сезон АПЛ
«Тоттенхэм Хотспур» победил в выездном перенесённом матче 28-го тура английской
Премьер-лиги «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. Благодаря этой победе «шпоры» набрали 74 очко в турнирной таблице, приблизившись к лидирующему «Челси» (78).
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Таким образом, «Тоттенхэм» побил собственный рекорд по количеству очков за сезон в
|26.04.2017 22:00
|основной раунд: 28-й тур
|Selhurst Park
|Кристал Пэлас
|0:1
|Тоттенхэм Хотспур
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Сэм Эллардайс
|Маурисио Покеттино
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|11
|13
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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