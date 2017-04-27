«Тоттенхэм» побил собственный рекорд по числу очков за сезон АПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, «Тоттенхэм» побил собственный рекорд по количеству очков за сезон в Премьер-лиги (начиная с сезона-1992/93). Предыдущий лучший результат клуба был установлен в сезоне-2012/13, по итогам которого «Тоттенхэм» с 72 очками финишировал на пятом месте. При этом в нынешнем сезоне у команды Маурисио Почеттино остаётся ещё пять матчей, чтобы набрать большее количество очков.