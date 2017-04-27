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27 апреля 2017, 0:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» забил «Депортиво» шесть голов и догнал «Барселону» по количеству очков

«Реал» разгромил «Депортиво» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Реал разгромил Депортиво в матче 34-го тура испанской Примеры. Увеличить
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В составе «Реала» дублем отметился Хамес Родригес, по разу отличились Альваро Мората, Лукас Васкес, Иско и Карлос Касемиро. У «Депортиво» по голу забили Флорин Андоне и Хоселу.

Благодаря этой победе «Реал» догнал «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании: обе команды набрали по 78 очков и делят первое место, но у мадридцев есть матч в запасе. «Депортиво» (31 балл) — 16-й.

26.04.2017 22:30 основной раунд: 34-й тур Riazor
Депортиво 2:6 Реал
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Мель Пепе Зинедин Зидан
Голы
35′ Флорин Андоне (Г. Какюта) 10
84′ Хосе Луис Санмартин Хоселу (Ф. Андоне) 7
21 Альваро Мората (Франсиско Роман Иско) 1′
10 Хамес Родригес (Л. Васкес) 14′
17 Лукас Васкес 44′
10 Хамес Родригес (А. Мората) 66′
22 Франсиско Роман Иско 77′
14 Каземиру (М. Диас) 87′
Составы
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Луиш Карлуш Луизинью 16
Решел да Силва Жуниор Сидней 12
67′ Гарридо Алехандро Аррибас 14
90+3′ Эмре Чолак 8
Флорин Андоне 10
Алекс Бергантиньос 4
дос Сантос Торрес Гильерме 20
45′ Херман Люкс 1
Пшемыслав Тытонь 13
57′ де Пареха Карлес Хиль 11
90+2′ Хосе Луис Санмартин Хоселу 7
45′ Гаэль Какюта 23
Корбачо Фернандо Наварро 3
13 Франсиско Кортес Касилья
23 Луис да Силва Данилу
12 Виейра да Силва Марселу
6 Фернандес Иглесиас Начо
10 Хамес Родригес
21 Альваро Мората
17 Лукас Васкес
16 Матео Ковачич
5 Рафаэль Варан 88′
27 Альваро Техеро
22 Франсиско Роман Иско 78′ 68′
14 Каземиру
20 Марко Асенсио 79′
18 Мариано Диас
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 18
5 Удары в створ 9
2 Угловые 5
9 Фолы 4
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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