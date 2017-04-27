«Реал» забил «Депортиво» шесть голов и догнал «Барселону» по количеству очков
«Реал» разгромил «Депортиво» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в
Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
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В составе «Реала» дублем отметился Хамес Родригес, по разу отличились Альваро Мората, Лукас Васкес, Иско и Карлос Касемиро. У «Депортиво» по голу забили Флорин Андоне и Хоселу.
Благодаря этой победе «Реал» догнал «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании: обе команды набрали по 78 очков и делят первое место, но у мадридцев есть матч в запасе. «Депортиво» (31 балл) — 16-й.
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|18
|5
|Удары в створ
|9
|2
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|4
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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