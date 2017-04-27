«Барселона» первой в Европе забила 100 голов за сезон в чемпионате

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Каталонцы забили уже 101 мяч в этом сезоне чемпионата Испании. «Барселона» стала первой командой в Европе, достигшей отметки в 100 голов в национальном чемпионате за сезон. После 34 туров разница мячей каталонского клуба составляет 101−33.

100-й мяч «Барселоны» в Примере за сезон забил Хавьер Маскерано. На 67-й минуте матча, при счёте 5:1 в пользу каталонцев, он уверенно реализовал пенальти, расстреляв верхний угол ворот.