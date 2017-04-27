«Барселона» первой в Европе забила 100 голов за сезон в чемпионате
«Барселона» разгромила «Осасуну» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 7:1.
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Каталонцы забили уже 101 мяч в этом сезоне чемпионата Испании. «Барселона» стала первой командой в Европе, достигшей отметки в 100 голов в национальном чемпионате за сезон. После 34 туров разница мячей каталонского клуба составляет 101−33.
100-й мяч «Барселоны» в Примере за сезон забил Хавьер Маскерано. На 67-й минуте матча, при счёте 5:1 в пользу каталонцев, он уверенно реализовал пенальти, расстреляв верхний угол ворот.
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Петар Васильевич
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|3
|9
|Удары в створ
|2
|10
|Угловые
|1
|3
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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