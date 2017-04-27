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27 апреля 2017, 0:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» первой в Европе забила 100 голов за сезон в чемпионате

«Барселона» разгромила «Осасуну» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 7:1.

Барселона разгромила <span class=error>Осасуну</span> в матче 34-го тура испанской Примеры. Увеличить
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Каталонцы забили уже 101 мяч в этом сезоне чемпионата Испании. «Барселона» стала первой командой в Европе, достигшей отметки в 100 голов в национальном чемпионате за сезон. После 34 туров разница мячей каталонского клуба составляет 101−33.

100-й мяч «Барселоны» в Примере за сезон забил Хавьер Маскерано. На 67-й минуте матча, при счёте 5:1 в пользу каталонцев, он уверенно реализовал пенальти, расстреляв верхний угол ворот.

26.04.2017 20:30 основной раунд: 34-й тур Camp Nou
Барселона 7:1 Осасуна
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Петар Васильевич
Голы
12′ Лионель Месси 10
30′ Андре Гомиш (И. Ракитич) 21
57′ Андре Гомиш 21
61′ Лионель Месси (И. Ракитич) 10
64′ Пако Алькасер (Х. Маскерано) 17
67′ Хавьер Маскерано 14
86′ Пако Алькасер (Д. Суарес) 17
10 Роберто Торрес 48′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жерар Пике 3
Хавьер Маскерано 14
Люка Динь 19
Денис Суарес 6
Арда Туран 7
Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
Пако Алькасер 17
Серхио Бускетс 5
63′ Лионель Месси 10
Карлес Аленья 28
25 Сальваторе Сиригу
34 Айтор Буньюэль
16 Хуан Рафаэль Фуэнтес
6 Санхурху Мате Ойер
37 Джон Мондрагон
10 Роберто Торрес
20 Мигель Анхель Де лас Куэвас
14 Фаусто Тьенса
18 Фран Мерида Перес 79′
8 Горан Чаушич
7 Серхио Леон 73′
19 Кенан Кодро
17 Гомес Хайме Ромеро 72′
35 Мигель Олавиде
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 2
10 Угловые 1
3 Фолы 7
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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