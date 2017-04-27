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На исходе получаса игры Морган Де Санктис совершил грубую ошибку при подаче Анхеля Ди Марии в створ ворот и выпустил мяч из рук на набежавшего Эдинсона Кавани, который в борьбе с защитником подправил мяч в сторону на Юлиана Дракслера на пустые ворота. На 31-й минуте Ди Мария выскочил к лицевой на заброс и прострелил на ближнюю штангу на Кавани, который пяткой подправил мяч в дальний угол ворот.

На 50-й минуте парижане после розыгрыша углового прострелили с фланга во вратарскую «Монако», где неудачно сыграл Сафван Мбае, животом срезав мяч в свои ворота. Две минуты спустя Ди Мария прострелил на дальнюю штангу, где пустые ворота расстрелял Блед Матюиди. В концовке Маркиньос забил пятый мяч.

Подопечные Унаи Эмери вышли в финал Кубка Франции, где сыграют с «Анже».