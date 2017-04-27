«Реал Сосьедад» обыграл «Валенсию» в 34-м туре чемпионата Испании по футболу

Игра, прошедшая в среду в Валенсии, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Виллиан Жозе да Силва (30-я минута, с пенальти) и Микель Ойарсабаль (65). У «Валенсии» мячи на счету Нани (68, с пенальти) и Симоне Дзадзы (72). Автоголом в составе хозяев поля отметился Диего Алвес (1), открывший счет в матче.

«Реал Сосьедад» набрал 58 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» (40 очков) идет 12-й.

В параллельном матче тура «Леганес» со счетом 3:0 разгромил на своем поле «Лас-Пальмас».