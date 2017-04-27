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27 апреля 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал Сосьедад» обыграл «Валенсию» в 34-м туре чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. «Реал Сосьедад» на выезде добился победы над «Валенсией» в 34-м туре чемпионата Испании по футболу.

Игра, прошедшая в среду в Валенсии, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Виллиан Жозе да Силва (30-я минута, с пенальти) и Микель Ойарсабаль (65). У «Валенсии» мячи на счету Нани (68, с пенальти) и Симоне Дзадзы (72). Автоголом в составе хозяев поля отметился Диего Алвес (1), открывший счет в матче.

«Реал Сосьедад» набрал 58 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» (40 очков) идет 12-й.

В параллельном матче тура «Леганес» со счетом 3:0 разгромил на своем поле «Лас-Пальмас».

26.04.2017 21:30 основной раунд: 34-й тур Mestalla
Валенсия 2:3 Реал Сосьедад
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко Эусебио Сакристан
Голы
68′ Нани 17
72′ Симоне Дзадза (Жоау Канселу) 12
1 Диегу Алвес 1′
12 да Силва Виллиан Жозе 30′
18 Микель Ойярсабаль (А. Одриосола) 65′
Составы
Диегу Алвес 1
Адерлан Сантос 4
Мартин Монтойя 21
29′ Эсекиэль Гарай 24
Энцо Перес 8
Карлос Солер 28
47′ Симоне Дзадза 12
Фабиан Орельяна 15
28′ 45′ Гильерме Сикейра 6
Тони Лато 26
62′ Мунир Эль-Хаддади 9
81′ Жоау Канселу 2
69′ Нани 17
Санти Мина 22
1 Херонимо Рульи
19 Юри Берчиче
22 Рауль Навас
29 Альваро Одриосола
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
10 Аргарате Хаби Прието
17 Давид Сурутуса
7 Хуан Мигель Хуанми 21′
6 Иньиго Мартинес 45′ 43′
15 Ариц Элустондо
16 Серхио Каналес 75′
8 Эстебан Гранеро
12 да Силва Виллиан Жозе 52′ 49′
18 Микель Ойярсабаль
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 2
2 Угловые 3
15 Фолы 21
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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