«Реал Сосьедад» обыграл «Валенсию» в 34-м туре чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. «Реал Сосьедад» на выезде добился победы над «Валенсией» в 34-м туре чемпионата Испании по футболу.
Игра, прошедшая в среду в Валенсии, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Виллиан Жозе да Силва (30-я минута, с пенальти) и Микель Ойарсабаль (65). У «Валенсии» мячи на счету Нани (68, с пенальти) и Симоне Дзадзы (72). Автоголом в составе хозяев поля отметился Диего Алвес (1), открывший счет в матче.
«Реал Сосьедад» набрал 58 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» (40 очков) идет 12-й.
В параллельном матче тура «Леганес» со счетом 3:0 разгромил на своем поле «Лас-Пальмас».
|26.04.2017 21:30
|основной раунд: 34-й тур
|Mestalla
|Валенсия
|2:3
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
|Сальвадор Гонсалес Марко
|Эусебио Сакристан
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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