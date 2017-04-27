«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» и продлил победную серию в чемпионате Англии

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Игра, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась победой «Тоттенхэма» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 78-й минуте Кристиан Эриксен.

«Тоттенхэм» набрал 74 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. У лидирующего «Челси» на четыре балла больше. «Кристал Пэлас» с 38 очками идет 12-м.