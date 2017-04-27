«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» и продлил победную серию в чемпионате Англии
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Тоттенхэма» на выезде нанесли поражение «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии, продлив свою победную серию до восьми матчей.
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Игра, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась победой «Тоттенхэма» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 78-й минуте Кристиан Эриксен.
«Тоттенхэм» набрал 74 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. У лидирующего «Челси» на четыре балла больше. «Кристал Пэлас» с 38 очками идет 12-м.
|26.04.2017 22:00
|основной раунд: 28-й тур
|Selhurst Park
|Кристал Пэлас
|0:1
|Тоттенхэм Хотспур
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Сэм Эллардайс
|Маурисио Покеттино
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|11
|13
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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