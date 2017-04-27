«Арсенал» благодаря голу в концовке вырвал победу над «Лестером»
В перенесённом матче 28-го тура английской
Премьер-лиги «Арсенал» принимал на своём поле «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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Единственный гол в концовке встречи провёл в собственные ворота немецкий защитник «Лестера» Роберт Хут.
«Арсенал» (60 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Лестер» (37) находится на 15-й строчке.
В другом перенесённом матче тура, который проходил параллельно, «Мидлсбро» на своём поле обыграл «Сандерленд» со счётом 1:0.
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Крейг Шекспир
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|3
|12
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|13
|8
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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