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27 апреля 2017, 0:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» благодаря голу в концовке вырвал победу над «Лестером»

В перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал на своём поле «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В перенесённом матче 28-го тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> Арсенал принимал на своём поле <span class=error>Лестер</span> Сити. Увеличить
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Единственный гол в концовке встречи провёл в собственные ворота немецкий защитник «Лестера» Роберт Хут.

«Арсенал» (60 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Лестер» (37) находится на 15-й строчке.

В другом перенесённом матче тура, который проходил параллельно, «Мидлсбро» на своём поле обыграл «Сандерленд» со счётом 1:0.

26.04.2017 21:45 основной раунд: 28-й тур Emirates Stadium
Арсенал 1:0 Лестер
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Крейг Шекспир
Голы
86′ Роберт Хут 6
Составы
Петр Чех 33
Габриэл Паулиста 5
Лоран Косьельни 6
Начо Монреаль 18
Эктор Бельерин 24
Месут Езил 11
82′ Гранит Джака 29
90+3′ Алексис Санчес 7
68′ Киран Гиббс 3
Дэнни Уэлбек 23
75′ Франсис Кокелен 34
Аарон Рэмси 8
75′ Тео Уолкотт 14
Оливье Жиру 12
1 Каспер Шмайхель
6 Роберт Хут 90+4′
17 Дэнни Симпсон 38′
28 Кристиан Фукс 52′
4 Дэнни Дринкуотер
11 Марк Олбрайтон
25 Уилфред Ндиди
26 Рияд Махрез
9 Джейми Варди
29 Йоан Беналуан 90′ 80′
22 Демарэй Грэй
23 Леонардо Ульоа 70′
20 Синдзи Окадзаки
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 3
12 Угловые 1
9 Фолы 13
8 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лестер
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