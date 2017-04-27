Дортмундская «Боруссия» победила «Баварию» и вышла в финал Кубка Германии
Дортмундская «Боруссия» победила «Баварию» в полуфинале Кубка Германии. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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Видимо, что-то случилось...
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На 19-й минуте Рафаэль Геррейро перехватил мяч, выскочил на ворота и пробил в штангу, а Марко Ройс оказался первым на отскоке и открыл счёт. На исходе получаса игры Хави Мартинес выиграл борьбу в воздухе и головой пробил мимо вратаря. На 41-й минуте Франк Рибери накрутил защитника и прострелил в центр штрафной, откуда Матс Хуммельс в касание пробил в нижний угол.
На 69-й минуте Усман Дембеле с правого края вошёл в штрафную и аккуратно забросил мяч на дальнюю штангу, откуда
«Боруссия» Д вышла в финал Кубка Германии, где сыграет с «Айнтрахтом».
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