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27 апреля 2017, 0:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» победила «Баварию» и вышла в финал Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» победила «Баварию» в полуфинале Кубка Германии. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> победила Баварию в полуфинале Кубка Германии. Увеличить
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На 19-й минуте Рафаэль Геррейро перехватил мяч, выскочил на ворота и пробил в штангу, а Марко Ройс оказался первым на отскоке и открыл счёт. На исходе получаса игры Хави Мартинес выиграл борьбу в воздухе и головой пробил мимо вратаря. На 41-й минуте Франк Рибери накрутил защитника и прострелил в центр штрафной, откуда Матс Хуммельс в касание пробил в нижний угол.

На 69-й минуте Усман Дембеле с правого края вошёл в штрафную и аккуратно забросил мяч на дальнюю штангу, откуда Пьер-Эмерик Обамейянг поразил головой пустой угол ворот. Пять минут спустя Ройс в быстрой контратаке получил передачу от Геррейро и покатил мяч дальше на Дембеле, тот убрал защитника и нанёс обводящий удар в дальний верхний угол.

«Боруссия» Д вышла в финал Кубка Германии, где сыграет с «Айнтрахтом».

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