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26 апреля 2017, 23:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Бывшие президенты КОНМЕБОЛ Фигередо и Леос перевели третьим лицам более $140 млн

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Бывшие президенты Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Эухенио Фигередо и Николас Леос за время своей работы перевели третьим лицам более 140 миллионов долларов, сообщает АФП.

ФИФА в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов. В конце мая 2015-го несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции. Обвинители говорят о широкомасштабной коррупции в ФИФА на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя также мошенничество, рэкет и отмывание денег.

В числе арестованных оказались и 88-летний Леос, возглавлявший КОНМЕБОЛ с 1986 по 2013 год, и его преемник 85-летний Фигередо, проработавший главой южноамериканской конфедерации с 2013 по 2014 год.

Согласно аудиторской проверке КОНМЕБОЛ за период с 2000 по 2014 год было выявлено, что Леос и Фигередо «перевели десятки миллионов долларов третьим лицам» в ходе своей «подозрительной деятельности». Сообщается, что глава ФИФА Джанни Инфантино осведомлен о результатах аудиторской проверки.
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