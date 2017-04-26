«Осасуна» вылетела во второй дивизион чемпионата Испании

Забитыми мячами отметились Лусиано (55-я, 61-я, с пенальти, минуты) и Мигель Герреро (59).

В турнирной таблице «Леганес» за четыре тура до конца чемпионата занимает 17-е место, набрав 30 очков. «Осасуна», которая идет 20-й, имеет в активе 18 баллов. Таким образом, «Осасуна», которая ранее проиграла «Барселоне» (1:7), потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании на следующий сезон.

В следующем туре «Леганес» 30 апреля в гостях сыграет с «Эйбаром», «Лас-Пальмас» днем ранее на своем поле примет «Атлетико».