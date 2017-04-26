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26 апреля 2017, 23:52 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Осасуна» вылетела во второй дивизион чемпионата Испании

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Леганес» одержал крупную победу над «Лас-Пальмасом» со счетом 3:0 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Лусиано (55-я, 61-я, с пенальти, минуты) и Мигель Герреро (59).

В турнирной таблице «Леганес» за четыре тура до конца чемпионата занимает 17-е место, набрав 30 очков. «Осасуна», которая идет 20-й, имеет в активе 18 баллов. Таким образом, «Осасуна», которая ранее проиграла «Барселоне» (1:7), потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании на следующий сезон.

В следующем туре «Леганес» 30 апреля в гостях сыграет с «Эйбаром», «Лас-Пальмас» днем ранее на своем поле примет «Атлетико».

26.04.2017 21:30 основной раунд: 34-й тур Estadio Municipal de Butarque
Леганес 3:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Асьер Гаритано Солар Кике Сетьен
Голы
55′ Лусиану (М. Герреро) 20
59′ Мигель Анхель Герреро 9
61′ Лусиану 20
Составы
Эррерин Буисан Яго 13
Роберто Роман Тригеро Тито 2
Мартин Мантовани 5
Димитриос Сиовас 22
дель Мармоль Рубен Перес 21
41′ Давид Тимор 24
Санчес Самуэль Гарсия 16
Лусиану 20
88′ Диего Рико 15
Унаи Бустинса 3
64′ Аппелт Пирес Габриэл 8
Альберто Буэно 10
69′ Мигель Анхель Герреро 9
Набиль Эль-Жар 25
13 Хави Варас
2 Давид Симон
3 Маурисио Лемос
17 Педро Бигас
22 Элдер Лопеш
11 Херонимо Фигероа Момо
10 Родригес Руис Хесе
24 Тана
6 Анхель Санчес Монторо 69′
18 Хави Кастельяно
14 Эрнан 77′
15 Роке Меса
29 Эрик Экспосито 77′
20 Ален Халилович
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 0
6 Угловые 3
14 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иньяки Виканди Гарридо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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