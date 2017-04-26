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26 апреля 2017, 23:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Митрюшкин — в топ-12 популярнейших игроков чемпионата Швейцарии по версии Blick

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин попал в список 12 самых популярных игроков чемпионата Швейцарии по версии швейцарского издания Blick.

Журналисты издания в своём очерке о Митрюшкине отметили, что игрок выиграл конкуренцию в «Сьоне» у ветерана команды латвийского вратаря Андриса Ванина. Они также обратили внимание на то, что Антон имеет контракт с клубом до 2019 года, его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 2 млн, а в будущем он может перейти в клуб из РФПЛ или Бундеслиги.

Митрюшкин перешёл в «Сьон» из «Спартака» в 2015 году. В текущем сезоне на его счету 28 матчей за клуб в чемпионате Швейцарии, в которых он пропустил 45 голов.

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