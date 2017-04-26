«Барселона» разгромила «Осасуну» в матче чемпионата Испании

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В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (12, 61-я минуты), Андре Гомеш (30, 57), Пако Алькасер (64, 86) и Хавьер Маскерано (67, с пенальти), для которого этот гол стал первым в составе «Барселоны». Аргентинский защитник выступает за сине-гранатовых с 2010 года и провел за команду более 300 матчей. У проигравших отличился Роберто Торрес (48).

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата «Барселона» занимает первое место, набрав 78 очков и на три балла опережая «Реал», у которого есть две игры в запасе. «Осасуна» с 18 очками идет на последнем 20-м месте, девять баллов проигрывая «Леганесу», идущему на 17-м месте, которое позволяет сохранить место в высшем дивизионе на следующий сезон.

В следующем туре «Барселона» 29 апреля в гостях сыграет с «Эспаньолом», «Осасуна» на следующий день на своем поле примет «Депортиво».