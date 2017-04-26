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26 апреля 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» разгромила «Осасуну» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Барселона» одержала крупную победу над «Осасуной» со счетом 7:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

<span class=error>Хавьер</span> <span class=error>Маскерано</span> забил свой первый гол в составе каталонского клуба. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (12, 61-я минуты), Андре Гомеш (30, 57), Пако Алькасер (64, 86) и Хавьер Маскерано (67, с пенальти), для которого этот гол стал первым в составе «Барселоны». Аргентинский защитник выступает за сине-гранатовых с 2010 года и провел за команду более 300 матчей. У проигравших отличился Роберто Торрес (48).

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата «Барселона» занимает первое место, набрав 78 очков и на три балла опережая «Реал», у которого есть две игры в запасе. «Осасуна» с 18 очками идет на последнем 20-м месте, девять баллов проигрывая «Леганесу», идущему на 17-м месте, которое позволяет сохранить место в высшем дивизионе на следующий сезон.

В следующем туре «Барселона» 29 апреля в гостях сыграет с «Эспаньолом», «Осасуна» на следующий день на своем поле примет «Депортиво».

26.04.2017 20:30 основной раунд: 34-й тур Camp Nou
Барселона 7:1 Осасуна
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Петар Васильевич
Голы
12′ Лионель Месси 10
30′ Андре Гомиш (И. Ракитич) 21
57′ Андре Гомиш 21
61′ Лионель Месси (И. Ракитич) 10
64′ Пако Алькасер (Х. Маскерано) 17
67′ Хавьер Маскерано 14
86′ Пако Алькасер (Д. Суарес) 17
10 Роберто Торрес 48′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жерар Пике 3
Хавьер Маскерано 14
Люка Динь 19
Денис Суарес 6
Арда Туран 7
Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
Пако Алькасер 17
Серхио Бускетс 5
63′ Лионель Месси 10
Карлес Аленья 28
25 Сальваторе Сиригу
34 Айтор Буньюэль
16 Хуан Рафаэль Фуэнтес
6 Санхурху Мате Ойер
37 Джон Мондрагон
10 Роберто Торрес
20 Мигель Анхель Де лас Куэвас
14 Фаусто Тьенса
18 Фран Мерида Перес 79′
8 Горан Чаушич
7 Серхио Леон 73′
19 Кенан Кодро
17 Гомес Хайме Ромеро 72′
35 Мигель Олавиде
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 2
10 Угловые 1
3 Фолы 7
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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