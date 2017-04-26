Футболисты брестского «Динамо» вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» вслед за солигорским «Шахтером» вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня во втором полуфинальном матче брестчане на поле «Борисов-Арены» уступили БАТЭ с минимальным счетом 0:1, пропустив гол на 64-й минуте после удара Мирко Иванича. Однако этой виктории борисовчанам не хватило для выхода в финал — в Бресте они уступили динамовцам 0:2 и покидают турнир.
Первым финалистом кубкового турнира сегодня стал солигорский «Шахтер», сыгравший вничью у себя дома со «Слуцком» — 1:1. Первая встреча этих команд завершилась победой горняков 2:1.
Футболисты «Шахтера» в седьмой раз сыграют в финале, брестчане — во второй.
Решающий поединок 26-го по счету розыгрыша Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно. Год назад жодинские торпедовцы одолели в решающей кубковой встрече борисовчан в серии послематчевых пенальти.
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