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26 апреля 2017, 22:55 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» вслед за солигорским «Шахтером» вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты Шахтера в седьмой раз сыграют в финале <span class=error>брестчане</span> — во второй. Увеличить
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Сегодня во втором полуфинальном матче брестчане на поле «Борисов-Арены» уступили БАТЭ с минимальным счетом 0:1, пропустив гол на 64-й минуте после удара Мирко Иванича. Однако этой виктории борисовчанам не хватило для выхода в финал — в Бресте они уступили динамовцам 0:2 и покидают турнир.

Первым финалистом кубкового турнира сегодня стал солигорский «Шахтер», сыгравший вничью у себя дома со «Слуцком» — 1:1. Первая встреча этих команд завершилась победой горняков 2:1.

Футболисты «Шахтера» в седьмой раз сыграют в финале, брестчане — во второй.

Решающий поединок 26-го по счету розыгрыша Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно. Год назад жодинские торпедовцы одолели в решающей кубковой встрече борисовчан в серии послематчевых пенальти.

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