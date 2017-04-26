Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29565090/
26 апреля 2017, 22:14 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Шахтер» минимально обыграл «Днепр» и стал вторым финалистом Кубка Украины

Донецкий «Шахтер» стал вторым финалистом Кубка Украины сезона-2017/18 и встретится в финале с киевским «Динамо».

В финале Кубка Украины состоится еще одно всеукраинское дерби Динамо — Шахтер. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В полуфинальном матче, который состоялся в Харькове, горняки со счетом 1:0 переиграли «Днепр».

Первый тайм прошел без голов, но после перерыва «Шахтер» увеличил обороты и начал создавать моменты у ворот днепрян. Один из них на 67-й минуте завершился результативным ударом Тайсона после великолепной комбинации с участием другого бразильца Марлоса.

Горняки довели дело до конца, одержав победу со счетом 1:0.

Финал Кубка Украины этого сезона также состоится в Харькове 17 мая. В решающем матче «Динамо» сыграет с «Шахтером».

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Днепр
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

На Днепропетровщине ГПУ расследует незаконное завладение правами и имуществом четырех сельхозпредприятий на 250 миллионов - Луценко

Украина за три года удвоила экспорт горчицы

Порошенко пригласил Лукашенко приехать в Украину с визитом летом