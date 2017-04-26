«Шахтер» минимально обыграл «Днепр» и стал вторым финалистом Кубка Украины

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В полуфинальном матче, который состоялся в Харькове, горняки со счетом 1:0 переиграли «Днепр».

Первый тайм прошел без голов, но после перерыва «Шахтер» увеличил обороты и начал создавать моменты у ворот днепрян. Один из них на 67-й минуте завершился результативным ударом Тайсона после великолепной комбинации с участием другого бразильца Марлоса.

Горняки довели дело до конца, одержав победу со счетом 1:0.

Финал Кубка Украины этого сезона также состоится в Харькове 17 мая. В решающем матче «Динамо» сыграет с «Шахтером».