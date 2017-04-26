«Динамо» разгромило «Николаев» и вышло в финал Кубка Украины

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Как и предполагалось, поединок вызвал большой ажиотаж в Николаеве — все 16 тысяч билетов были проданы задолго до начала игры. Однако, несмотря на активную поддержку болельщиков команды хозяев, киевляне доказали свой класс, добившись крупной победы — 4:0.

Три гола в матче забил Андрей Ярмоленко. На 45-й минуте капитан «Динамо» открыл счет после передачи Романа Яремчука. На 62-й минуте венгерский защитник Тамаш Кадар ударом через себя удвоил преимущество гостей.

В концовке еще дважды отличился Ярмоленко. В нескольких эпизодах хозяев от больших неприятностей спас голкипер Роман Чумак.

В 20.00 начнется еще один полуфинал Кубка — «Шахтер» играет с «Днепром».