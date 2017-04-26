«Динамо» разгромило «Николаев» и вышло в финал Кубка Украины
В Николаеве состоялся полуфинальный поединок Кубка Украины-2017/18 между местным клубом «Николаев» и киевским «Динамо», сообщает официальный сайт
Премьер-лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как и предполагалось, поединок вызвал большой ажиотаж в Николаеве — все 16 тысяч билетов были проданы задолго до начала игры. Однако, несмотря на активную поддержку болельщиков команды хозяев, киевляне доказали свой класс, добившись крупной победы — 4:0.
Три гола в матче забил Андрей Ярмоленко. На 45-й минуте капитан «Динамо» открыл счет после передачи Романа Яремчука. На 62-й минуте венгерский защитник Тамаш Кадар ударом через себя удвоил преимущество гостей.
В концовке еще дважды отличился Ярмоленко. В нескольких эпизодах хозяев от больших неприятностей спас голкипер Роман Чумак.
В 20.00 начнется еще один полуфинал Кубка — «Шахтер» играет с «Днепром».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter