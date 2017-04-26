Солигорский «Шахтер» стал первым финалистом Кубка Беларуси по футболу
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым финалистом розыгрыша Кубка Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в ответном полуфинальном матче ½ финала футболисты «Шахтера» на своем поле под проливным дождем сыграли вничью с гостями из «Слуцка» — 1:1. В первой половине игры Пюрю Сойри вывел хозяева вперед, а после перерыва Сени Себаи сравнял результат. Первая встреча этих соперников в Слуцке завершилась победой горняков со счетом 2:1.
Второй участник решающего кубкового сражения определится сегодня на поле «Борисов-Арены»: финалист прошлого розыгрыша БАТЭ попытается взять реванш у брестского «Динамо» за поражение в первом поединке со счетом 0:2.
Встреча в Борисове начнется в 20.30 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
Решающий матч Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно. В прошлом году жодинские торпедовцы в финале одолели борисовчан в серии послематчевых пенальти.
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