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26 апреля 2017, 20:27 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» стал первым финалистом Кубка Беларуси по футболу

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым финалистом розыгрыша Кубка Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном полуфинальном матче ½ финала футболисты «Шахтера» на своем поле под проливным дождем сыграли вничью с гостями из «Слуцка» — 1:1. В первой половине игры Пюрю Сойри вывел хозяева вперед, а после перерыва Сени Себаи сравнял результат. Первая встреча этих соперников в Слуцке завершилась победой горняков со счетом 2:1.

Второй участник решающего кубкового сражения определится сегодня на поле «Борисов-Арены»: финалист прошлого розыгрыша БАТЭ попытается взять реванш у брестского «Динамо» за поражение в первом поединке со счетом 0:2.

Встреча в Борисове начнется в 20.30 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Решающий матч Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно. В прошлом году жодинские торпедовцы в финале одолели борисовчан в серии послематчевых пенальти.

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