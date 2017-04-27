Тотал больше. Бартон и еще 5 футболистов, играющих на ставках

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«Советский спорт» — о таких же примерах из мира футбола.

В это сложно поверить, но Бартон признался, что ставил деньги на футбол. Причем в течение десяти лет — с 2006 по 2016 — он делал это не дважды-трижды, и не десяток раз. Джоуи за 10 лет сделал 1260 ставок! 1260, Карл!

Играя за «Рейнджерс», футболист уже был наказан за так называемый беттинг. Тогда игрока дисквалифицировали только на один матч.

ИВИЦА ОЛИЧ

Экс-игрок ЦСКА и мюнхенской «Баварии» Олич, выступая за «Мюнхен 1860», успел поставить десять ставок на матчи второй бундеслиги. За это его в свое время дисквалифицировали на два матча.

Немецкий футбольный союз оштрафовал матерого хорвата на 20 тысяч евро. В принципе, немного.

МАРТИН ДЕМИЧЕЛИС

В период с 22 по 28 января 2016 года аргентинец Мартин Демичелис, выступая за «Манчестер Сити», сделал 12 ставок. Как и с Оличем, известно, что футболист не ставил на матчи своей команды, поэтому подозрения в договорняках сразу отметаем.

И что же толкнуло Мартина окунуться в беттинг? Защитник был самым низкооплачевыемым игроком «Ман Сити» с недельным окладом в 65 тысяч фунтов. Это даже меньше, чем получал в «Динамо» Кокорин.

ДЖЕК КОЛБЕК

Полузащитник «Ньюкасла» Джек Колбек попался на ставке на матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Атлетико». В отношении игрока, как о ставке стало известно общественности, началось расследование Федерации футбола Англии.

Штраф последовал моментально — 25 тысяч фунтов. Кстати, интересен ФА Колбек стал после поражения «Ньюкасла» «Лестеру». После этой встречи «сороки» сыграли вничью с «Сандерлендом» — бывшим клубом Джека.

КАЙЛ ЛАФФЕРТИ

Лучший бомбардир сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти заглянул в букмекерскую компанию после Евро-2016. ФА вычислила футболиста довольно быстро и впаяла штраф в 23 тысячи фунтов.

Примечательно, что «Норвич» со скандалом выставил Лафферти на трансфер, но покупать азартного нападающего никто не захотел.

ОЛИВЬЕ ДЕШАХТ

Многие из вас даже и не знают этого игрока. Известен он стал тем, что аккурат перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» защитник бельгийского клуба Дешахт попался на ставках. Оштрафовали Оливье на 100 тысяч евро.

Известно, что Дешахт делал ставки с 2008 года. Однажды он даже поставил на поражение своей команды от «ПСЖ» в еврокубковом сезоне-2013/14. Сам Оливье отказался от этой ставки и заявил, что на эту встречу поставил деньги его брать Хавьер. Игроку повезло, ведь по бельгийским законам ему грозило 5 лет тюрьмы и штраф в 600 тысяч евро.