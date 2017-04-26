К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лучшей вехой моей карьеры назову завоевание скудетто с “Ромой”. Самый трудный опыт был в “Реале”, когда мы смогли догнать “Барселону”, проигрывая ей восемь очков», — сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

Фабио работал в «Милане», «Роме», «Ювентусе», «Реале», а также в сборных Англии и России. В качестве тренера он семь раз выигрывал чемпионат Италии, дважды — чемпионат Испании. Кроме того, он по разу побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.