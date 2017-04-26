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26 апреля 2017, 20:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Капелло: Лучшая веха моей карьеры — победа с «Ромой» в чемпионате Италии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, какие периоды работы в своей карьере стали для него наиболее запоминающимися.

Бывший главный тренер сборной России <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Капелло</span> рассказал какие периоды работы в своей карьере стали для него наиболее запоминающимися. Увеличить
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«Лучшей вехой моей карьеры назову завоевание скудетто с “Ромой”. Самый трудный опыт был в “Реале”, когда мы смогли догнать “Барселону”, проигрывая ей восемь очков», — сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

Фабио работал в «Милане», «Роме», «Ювентусе», «Реале», а также в сборных Англии и России. В качестве тренера он семь раз выигрывал чемпионат Италии, дважды — чемпионат Испании. Кроме того, он по разу побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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