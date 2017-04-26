Моуринью: Нет смысла говорить о будущем Ибрагимовича в «МЮ» до его операции

«Финишировать в турнирной таблице, обогнав «Манчестер Сити», но не попасть в топ-4 — в этом нет смысла. Даже в ситуации, при которой «МС» займёт третье место, а мы — четвёртое, лучше. Верю в своих парней. Они будут бороться до последней секунды.

Что касается новостей по будущему Ибрагимовича, то ему предстоит большая операция и долгий период времени восстановления. Златан силён психологически. Он остановится только тогда, когда сам этого захочет, а не люди. Его будущее в клубе? Я не знаю и не хочу знать. Сейчас мне это не интересно. Меня больше заботит его сложная операция, после которой ему предстоит восстановиться для следующего шага. Ибрагимович значит гораздо больше меня и того, чего я хочу. Всегда хочу, чтобы игроки были счастливы и сами выбирали своё будущее, но сейчас, до операции, говорить о его будущем бессмысленно, — цитирует Моуринью Mirror.