Неисправимый романтик. Как Спаллетти провалился в «Роме»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В то же время, по информации итальянских СМИ, на связь с ним вышли «Ювентус» и «Интер». «Советский спорт» пытался разобраться, как такое возможно?

«РОМА» — ЧЕМПИОН

Только на первый взгляд интерес к Спаллетти со стороны итальянских топ-команд удивителен. Специалист своей работой добился того, чтобы он был. В частности, ему мало равных на Апеннинах в плане организации игры в атаке.

Если посмотреть результаты лидеров чемпионата Италии с командами из второй половины турнирной таблицы, то выяснится: «Рома» — чемпион. На данный момент в играх с коллективами, располагающимися ниже десятого места, «волки» недосчитались всего четырех очков, сыграв вничью с «Кальяри» (2:2) и «Эмполи» (0:0). Для сравнения, «Ювентус» в таких встречах потерял пять баллов, а «Наполи» и вовсе десять.

Оно и неудивительно. Спаллетти никогда не скрывал, что ему нравится зрелищный футбол. Вот, например, что он говорил, когда тренировал «Зенит»: «Я рад, что мы не только добиваемся результата, но и играем красиво». Обычно топ-команды, знающие свое дело в атаке, с коллективами из нижней половины таблицы проблем не имеют. В этом кроется объяснение продуктивной игры «Ромы».

По статистическим раскладкам, касающимся нападения, команда Спаллетти всегда в лидерах. Этот сезон не исключение. По данным WhoScored.com, «Рома» — самая бьющая команда серии А. В среднем за матч римляне наносят 17,6 удара. Как результат — 74 гола в 33 турах, больше только у «Наполи» (77 мячей).

Спаллетти понимает: атакующая игра — его сильная сторона. Когда он тренировал «Зенит», то много работал над созданием голевых моментов — игроки на тренировках репетировали передачи за спину защитникам в одно касание.

Много работает над атакой тренер и в Риме. Когда в прошлом году центрфорвард Джеко почти забивал, Спаллетти сказал: «Мне нужно время. Я научу его забивать». И не обманул: на счету боснийца 25 голов в 33 турах, хотя за весь прошлый сезон было всего восемь. Не менее показательна история с Тотти. Спаллетти пришло в голову сделать из него ударного форварда. Результат вышел фантастическим: в сезоне-2006/07 Тотти забил 26 голов в серии А и выиграл «Золотую бутсу». Ни при каком другом тренере он не играл столь результативно.

Учитывая умение Спаллетти ставить атакующую игру, выжимая максимум из исполнителей, внимание к нему со стороны «Ювентуса» и «Интера» удивительным не выглядит. У обеих команд потрясающий подбор исполнителей. У туринцев выделяются Игуаин и Дибала, у миланцев — Перишич, Кандрева и Икарди. В общем, простор для творчества богатый.

ПРОВАЛЫ

Если бы Спаллетти при всех своих способностях к организации атакующей игры прибавил умение добиваться результата, то у его подъезда сейчас собралась бы очередь. Но это не про него. В этом сезоне «Рома» не пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, позорно уступив дома «Порту» — 0:3, вылетела из Кубка Италии и Лиги Европы, а в серии А борется лишь за второе место.

Какую команду Спаллетти не возьми — ее болельщики обязательно вспомнят звонкую неудачу. Например, фанаты «Зенита» не забыли про «Осер». «Рома» может вспомнить поражение 1:7 от «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов десятилетней давности….

Многие соперники пользуются атакующим футболом «Ромы». Так сделал «Лацио» в первом полуфинале Кубка Италии. Команда Симоне Индзаги сделала ставку на контратаки, выставив пару форвардов Андерсон — Иммобиле. «Лацио» выиграл 2:0, предопределив победителя пары.

Оставим оборону — у Спаллетти не лучшие в Италии защитники, что может служить определенным оправданием. Но как быть с тем, что «Рома» ни разу за сезон не обыграла идущую сейчас на пятом месте «Аталанту» (1:2 и 1:1)? Все знают, что козырь бергамасков — организованная оборона, использование персонально-зонной защиты. Чтобы обыграть такую команду, требуются умение оперативно реагировать на ход матча, удивлять соперника. Спаллетти этого не продемонстрировал.

СКАНДАЛЫ

Результаты — первый тревожный в работе Спаллетти момент. Второй — отношения тренера с коллективом, что в России хорошо помнят по «Зениту», который то и дело сотрясали скандалы. А если забыли, то Денисов и Широков напомнят.

Но и в Италии у Спаллетти те же проблемы. В понедельник «Рома» играла с «Пескарой» (4:1). При счете 4:0 Спаллетти убрал с поля основного бомбардира — Джеко. Босниец начал ругаться у кромки и обиженно ушел в раздевалку. И его можно понять: Джеко сражается за титул лучшего бомбардира серии А. Сейчас у него 25 мячей, столько же у Белотти из «Торино».

Год назад работой Спаллетти был недоволен Тотти — царь и бог Рима. «Долго так продолжаться не может. Не вижу смысла оставаться в роли запасного», — сказал капитан на телевидении.

Тогда все наладилось. Нет сомнений, так будет и сейчас с Джеко. Спаллетти уже сказал, что решит проблему. Но настораживает сам факт подобных ситуаций. Попахивает шантажом тренера. Игроки знают: он мягкий, нужен серьезный повод, чтобы он выгнал. А уж если пользу приносишь… Рискнули ли бы они так повести себя с Жозе Моуринью?

Пригласив Спаллетти, «Интер» ничем не рискует. Ну, проваленным сезоном больше, сколько их уже было за последние годы. С «Ювентусом» другая ситуация — команда рвется на европейскую вершину и хочет там задержаться. Нужен ли «Старой синьоре» такой неоднозначный тренер?