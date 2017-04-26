Симеоне могут дисквалифицировать до конца сезона в испанской Примере
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может быть наказан испанской федерацией футбола за своё поведение в матче 34-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (0:1).
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Marca сообщает, что аргентинскому специалисту грозит длительная дисквалификация. Не исключено, что за всеми оставшимися матчами чемпионата Испании Симеоне будет наблюдать с трибуны.
«Когда игра закончилась, Симеоне обратился к первому помощнику судьи и, положив обе руки ему на плечи, упрекнул в том, что он добавил слишком много компенсированного времени», — отметил в рапорте арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.
Симеоне грозит наказание по трём статьям, прописанным в регламенте чемпионата.
Самой серьёзной является статья 96, которая гласит, что никто не имеет права толкать, трогать или проявлять агрессию по отношению к должностному лицу матча. Наказание предусматривает дисквалификацию от 4 до 12 матчей чемпионата.
За пренебрежительное отношение к судьям и критику в адрес судейской бригады статьи 117 и 120 предусматривают дисквалификацию на 2−3 матча.
Решение
В августе 2014 года Диего Симеоне был дисквалифицирован на восемь игр за нарушение четырёх отдельных правил регламента. Тогда апелляция «Атлетико» была отклонена.
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