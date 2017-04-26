Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29561355/
26 апреля 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Симеоне могут дисквалифицировать до конца сезона в испанской Примере

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может быть наказан испанской федерацией футбола за своё поведение в матче 34-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (0:1).

Главный тренер <span class=error>Атлетико</span> Диего <span class=error>Симеоне</span> может быть наказан испанской федерацией футбола за своё поведение в матче 34-го тура Ла Лиги с Вильярреалом (0:1). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Marca сообщает, что аргентинскому специалисту грозит длительная дисквалификация. Не исключено, что за всеми оставшимися матчами чемпионата Испании Симеоне будет наблюдать с трибуны.

«Когда игра закончилась, Симеоне обратился к первому помощнику судьи и, положив обе руки ему на плечи, упрекнул в том, что он добавил слишком много компенсированного времени», — отметил в рапорте арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Симеоне грозит наказание по трём статьям, прописанным в регламенте чемпионата.

Самой серьёзной является статья 96, которая гласит, что никто не имеет права толкать, трогать или проявлять агрессию по отношению к должностному лицу матча. Наказание предусматривает дисквалификацию от 4 до 12 матчей чемпионата.

За пренебрежительное отношение к судьям и критику в адрес судейской бригады статьи 117 и 120 предусматривают дисквалификацию на 2−3 матча.

Решение контрольно-дисциплинарный комитет испанской Примеры примет в пятницу, 28 апреля. Руководство «Атлетико» уже готовится подать апелляцию против любой длительной дисквалификации.

В августе 2014 года Диего Симеоне был дисквалифицирован на восемь игр за нарушение четырёх отдельных правил регламента. Тогда апелляция «Атлетико» была отклонена.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов