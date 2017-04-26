Офис «Челси» проверили спецслужбы, расследующие налоговые махинации
Спецслужбы Великобритании, занимающиеся расследованием налоговых махинаций в профессиональных клубах, обратили внимание на деятельность «Челси».
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Как сообщает The Sun, рейд правоохранительных органов, в котором были задействованы 180 агентов, коснулся и «синих». Сотрудники спецслужб посетили офис «Челси», чтобы ознакомиться с документами о финансовой деятельности.
Напомним, что в масштабной операции, детали которой не раскрываются, также задействованы полицейские Франции. Ранее стало известно об обысках в офисах «Вест Хэма» и «Ньюкасла», управляющий директор которого Ли Чарнли был арестован.
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