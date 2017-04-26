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26 апреля 2017, 16:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Офис «Челси» проверили спецслужбы, расследующие налоговые махинации

Спецслужбы Великобритании, занимающиеся расследованием налоговых махинаций в профессиональных клубах, обратили внимание на деятельность «Челси».

Спецслужбы Великобритании занимающиеся расследованием налоговых махинаций в профессиональных клубах обратили внимание на деятельность <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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Как сообщает The Sun, рейд правоохранительных органов, в котором были задействованы 180 агентов, коснулся и «синих». Сотрудники спецслужб посетили офис «Челси», чтобы ознакомиться с документами о финансовой деятельности.

Напомним, что в масштабной операции, детали которой не раскрываются, также задействованы полицейские Франции. Ранее стало известно об обысках в офисах «Вест Хэма» и «Ньюкасла», управляющий директор которого Ли Чарнли был арестован.

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