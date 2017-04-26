Офис «Челси» проверили спецслужбы, расследующие налоговые махинации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает The Sun, рейд правоохранительных органов, в котором были задействованы 180 агентов, коснулся и «синих». Сотрудники спецслужб посетили офис «Челси», чтобы ознакомиться с документами о финансовой деятельности.

Напомним, что в масштабной операции, детали которой не раскрываются, также задействованы полицейские Франции. Ранее стало известно об обысках в офисах «Вест Хэма» и «Ньюкасла», управляющий директор которого Ли Чарнли был арестован.