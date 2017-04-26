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26 апреля 2017, 16:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» может приобрести Алькасера в случае ухода Мбаппе

Руководство «Монако» находится в поисках нападающего на случай ухода форварда Килиана Мбаппе.

Руководство Монако находится в поисках нападающего на случай ухода форварда <span class=error>Килиана</span> <span class=error>Мбаппе</span>. Увеличить
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Монегаски не хотят продавать 18-летнего футболиста, но интерес к нему со стороны топ-клубов велик.

France Football сообщает, что в случае ухода форварда «Монако» может приобрести нападающего «Барселоны» Пако Алькасера. Испанец перебрался в каталонский клуб в августе прошлого года, но так и не смог стать основным игроком.

В нынешнем сезоне Алькасер принял участие в 18 матчах испанской Примеры (6 в основном составе) и забил 4 гола. Его контракт рассчитан до лета 2021 года, а оценивается 23-летний форвард в € 20 млн.

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