«Монако» может приобрести Алькасера в случае ухода Мбаппе
Руководство «Монако» находится в поисках нападающего на случай ухода форварда Килиана Мбаппе.
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France Football сообщает, что в случае ухода форварда «Монако» может приобрести нападающего «Барселоны» Пако Алькасера. Испанец перебрался в каталонский клуб в августе прошлого года, но так и не смог стать основным игроком.
В нынешнем сезоне Алькасер принял участие в 18 матчах испанской Примеры (6 в основном составе) и забил 4 гола. Его контракт рассчитан до лета 2021 года, а оценивается 23-летний форвард в € 20 млн.
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