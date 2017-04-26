«Монако» может приобрести Алькасера в случае ухода Мбаппе

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Монегаски не хотят продавать 18-летнего футболиста, но интерес к нему со стороны топ-клубов велик.

France Football сообщает, что в случае ухода форварда «Монако» может приобрести нападающего «Барселоны» Пако Алькасера. Испанец перебрался в каталонский клуб в августе прошлого года, но так и не смог стать основным игроком.

В нынешнем сезоне Алькасер принял участие в 18 матчах испанской Примеры (6 в основном составе) и забил 4 гола. Его контракт рассчитан до лета 2021 года, а оценивается 23-летний форвард в € 20 млн.