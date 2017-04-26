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26 апреля 2017, 12:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Моуриньо хочет видеть в «МЮ» форварда «Реала» Морату

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заинтересован в переходе нападающего сборной Испании по футболу и мадридского «Реала» Альваро Мораты, сообщает Marca.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заинтересован в переходе нападающего сборной Испании по футболу и мадридского Реала Альваро Мораты сообщает Marca. Увеличить
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По данным СМИ, речь идет о трансфере ближайшим летом. Сообщается, что Мората недоволен объемом игровой практики в «Реале». Отмечается, что 24-летний нападающий может заменить в «МЮ» шведского форварда Златана Ибрагимовича, который в этом сезоне уже не сыграет из-за тяжелой травмы и вообще может завершить карьеру футболиста.

Мората в текущем сезоне принял участие в 36 матчах «Реала» в различных турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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