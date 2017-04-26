Ирисметов: Чемпионом четвёртый год подряд станет «Астана»

— С большим удовольствием продолжаю следить за турнирами, в которых непосредственно принимал участие, — рассказывает чемпион РК 2004 года, двукратный лучший бомбардир чемпионата Казахстана (2006, 2007). — Здесь, в Казахстане, прошли лучшие годы в моей футбольной карьере.



Что касается КПЛ-2017, на мой взгляд, чемпионом четвёртый год подряд станет «Астана». У столичной команды самая интересная игра в Лиге, отличный тренер, состав стабилен, футбольная инфраструктура на уровне. Словом, созданы все условия для успешного решения поставленных задач.



За 2-е и 3-е места поборются «Иртыш» с «Кайратом». Думаю, конкуренцию им составят «Ордабасы и «Тобол». Впрочем, не исключаю, что выстрелит кто-то ещё. Успешный старт «Кайсара» ещё раз доказывает, что конкуренция в казахстанском футболе с каждым годом растёт.