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26 апреля 2017, 9:15 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Боливийский вратарь голом наказал пошедшего в атаку коллегу

Голкипер «Боливара» Матиас Дитуро забил мяч в ворота «Сан-Хосе» ударом из своей штрафной площади, воспользовавшись тем, что вратарь соперников Карлос Эмануэль Франко пошел в атаку. Видео было опубликовано на странице Goles Mexicanos в Twitter.

Голкипер Боливара <span class=error>Матиас</span> <span class=error>Дитуро</span> забил мяч в ворота Сан-Хосе ударом из своей штрафной площади воспользовавшись тем что вратарь соперников <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Эмануэль</span> Франко пошел в атаку. <span class=error>Дитуро</span> ударом через все поле поразил пустые ворота и принес своей команде победу со счетом 3:1. Увеличить
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Карлос Эмануэль Франко пошел в чужую штрафную на 94-й минуте матча в надежде сравнять счет, но мяч после штрафного удара пришел точно в руки Матиаса Дитуро. Голкипер тут же ударом через все поле послал его в пустые ворота «Сан Хосе».

Встреча 12-го тура чемпионата Боливии завершилась со счетом 3:1 в пользу лидирующего «Боливара». Сан-Хосе после поражения остался на седьмом месте.
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