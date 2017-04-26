Боливийский вратарь голом наказал пошедшего в атаку коллегу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Карлос Эмануэль Франко пошел в чужую штрафную на 94-й минуте матча в надежде сравнять счет, но мяч после штрафного удара пришел точно в руки Матиаса Дитуро. Голкипер тут же ударом через все поле послал его в пустые ворота «Сан Хосе».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡GO-LA-ZO!<br><br>Qué golazo del arquero Matías Dituro, jugador del <a href="https://twitter.com/Bolivar_Oficial">@Bolivar_Oficial</a> v.s. San José. <a href="https://t.co/nOHHXq6SI2">pic.twitter.com/nOHHXq6SI2</a></p>— Goles Mexicanos (@GolesMexicanos) <a href="https://twitter.com/GolesMexicanos/status/856733355223781380">25 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>