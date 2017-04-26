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26 апреля 2017, 0:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» на своём поле проиграл «Вильярреалу»

«Атлетико» на своём поле потерпел поражение от «Вильярреала» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 0:1.

<span class=error>Атлетико</span> на своём поле потерпел поражение от Вильярреала в матче 34-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Победу «жёлтой субмарине» принёс гол итальянского полузащитника Роберто Сориано на 82-й минуте матча.

«Атлетико» (68 очков) занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, идущая четвёртой «Севилья» (65) по итогам этого тура может догнать «матрасников» по очкам. «Вильярреал» (60) занимает пятую позицию.

25.04.2017 22:30 основной раунд: 34-й тур Vicente Calderon
Атлетико 0:1 Вильярреал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Эскриба Фран
Голы
20 Роберто Сориано (С. Бакамбу) 82′
Составы
Ян Облак 13
90+1′ Диего Годин 2
Филипе Луис 3
Стефан Савич 15
Хосе Хименес 24
Коке 6
Ньигес Сауль 8
55′ Габриэль Фернандес Габи 14
Антуан Гризманн 7
56′ Николас Гайтан 23
72′ Янник Феррейра-Карраско 10
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
56′ Анхель Корреа 11
Кевин Гамейро 21
13 Морено Андрес Фернандес
5 Матео Пабло Музаккьо 88′
11 Коста Хорда Хауме 89′
12 Соберон Альваро Гонсалес
22 Антонио Рукавина 66′
8 Хонатан дос Сантос
19 Самуэль Кастильехо
21 Бруно Сориано
14 Мануэль Тригерос 85′ 58′
16 Родриго Эрнандес
15 Лопес Альварес Адриан 64′
20 Роберто Сориано
18 Никола Сансоне 76′
17 Седрик Бакамбу 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 2
5 Угловые 1
15 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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