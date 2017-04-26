«Атлетико» на своём поле проиграл «Вильярреалу»
«Атлетико» на своём поле потерпел поражение от «Вильярреала» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 0:1.
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Победу «жёлтой субмарине» принёс гол итальянского полузащитника Роберто Сориано на 82-й минуте матча.
«Атлетико» (68 очков) занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, идущая четвёртой «Севилья» (65) по итогам этого тура может догнать «матрасников» по очкам. «Вильярреал» (60) занимает пятую позицию.
|25.04.2017 22:30
|основной раунд: 34-й тур
|Vicente Calderon
|Атлетико
|0:1
|Вильярреал
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Эскриба Фран
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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