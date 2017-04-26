«Айнтрахт» в серии пенальти победил «Боруссию» М и вышел в финал Кубка Германии

На 15-й минуте Талеб Тавата вывел гостей вперёд, а в компенсированное к первому тайму время счёт сравнял Йонас Хофман.

Во второй тайме голов забито не было и для определения победителя понадобились дополнительные полчаса. За это время зрители голов также не увидели и была назначена серия пенальти, в которой удача была на стороне «Айнтрахта» — 7:6. Таким образом, команда из Франкфурта вышла в финал Кубка Германии.

Второй финалист турнира определится в среду в Мюнхене, где «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию».