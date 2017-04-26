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26 апреля 2017, 0:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Айнтрахт» в серии пенальти победил «Боруссию» М и вышел в финал Кубка Германии

В полуфинальном матче Кубка Германии в франкфуртский «Айнтрахт» в серии пенальти победил в Мёнхенгладбах победил местную «Боруссию».

На 15-й минуте Талеб Тавата вывел гостей вперёд, а в компенсированное к первому тайму время счёт сравнял Йонас Хофман.

Во второй тайме голов забито не было и для определения победителя понадобились дополнительные полчаса. За это время зрители голов также не увидели и была назначена серия пенальти, в которой удача была на стороне «Айнтрахта» — 7:6. Таким образом, команда из Франкфурта вышла в финал Кубка Германии.

Второй финалист турнира определится в среду в Мюнхене, где «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию».

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