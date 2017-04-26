«Хаддерсфилд Таун» гарантировал себе место в плей-офф Чемпионшипа

«Хаддерсфилд» поднялся на третье место в таблице и гарантировал себе участие в плей-офф, в котором будет разыграна ещё одна путёвка в английскую Премьер-Лигу.

В плей-офф сыграют ещё три команды, занявшие в таблице Чемпионшипа места с четвертого по шестое.

За два тура до окончания первенства это «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей» и «Фулхэм». Шансы попасть в плей-офф ещё не потерял «Лидс Юнайтед».

Прямые путёвку в элиту английского футбола досрочно завоевали «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед».