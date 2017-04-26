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26 апреля 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Хаддерсфилд Таун» гарантировал себе место в плей-офф Чемпионшипа

В перенесенном матче 28-го тура английского чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0 обыграл в гостях «Вулверхэмптон».

«Хаддерсфилд» поднялся на третье место в таблице и гарантировал себе участие в плей-офф, в котором будет разыграна ещё одна путёвка в английскую Премьер-Лигу.

В плей-офф сыграют ещё три команды, занявшие в таблице Чемпионшипа места с четвертого по шестое.

За два тура до окончания первенства это «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей» и «Фулхэм». Шансы попасть в плей-офф ещё не потерял «Лидс Юнайтед».

Прямые путёвку в элиту английского футбола досрочно завоевали «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед».
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