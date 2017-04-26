«Хаддерсфилд Таун» гарантировал себе место в плей-офф Чемпионшипа
В перенесенном матче 28-го тура английского чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0 обыграл в гостях «Вулверхэмптон».
«Хаддерсфилд» поднялся на третье место в таблице и гарантировал себе участие в
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За два тура до окончания первенства это «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей» и «Фулхэм». Шансы попасть в
Прямые путёвку в элиту английского футбола досрочно завоевали «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед».
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