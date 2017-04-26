Два мяча Косты помогли «Челси» обыграть «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

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В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар (5-я минута), Гари Кэхилл (45) и Диего Коста (53, 89), который забил свой 50-й гол в матчах английской премьер- лиги. У проигравших отличились Ориоль Ромеу (24) и Райан Бертранд (90).

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, отметившийся результативной передачей на Косту, отдал свой 103-й голевой пас в матчах первенства Англии, обойдя бывшего полузащитника лондонцев Фрэнка Лэмпарда. По этому показателю он занимает второе место, первое — у бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза (162 передачи).

Защитник хозяев Джон Терри, вышедший на замену на 86-й минуте, появился на поле впервые с ноября. Ранее стало известно, что он покинет «Челси» по окончании сезона.

В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, набрав 78 очков и имея игру в запасе. На семь баллов от команды отстает «Тоттенхэм», у которого в запасе два матча. «Саутгемптон» с 40 очками идет девятым. В следующем туре «Челси» 30 апреля в гостях сыграет с «Эвертоном», «Саутгемптон» днем ранее на своем поле примет «Халл».