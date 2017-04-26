Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29551754/
26 апреля 2017, 0:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Два мяча Косты помогли «Челси» обыграть «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. «Челси» одержал победу над «Саутгемптоном» со счетом 4:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар (5-я минута), Гари Кэхилл (45) и Диего Коста (53, 89), который забил свой 50-й гол в матчах английской премьер- лиги. У проигравших отличились Ориоль Ромеу (24) и Райан Бертранд (90).

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, отметившийся результативной передачей на Косту, отдал свой 103-й голевой пас в матчах первенства Англии, обойдя бывшего полузащитника лондонцев Фрэнка Лэмпарда. По этому показателю он занимает второе место, первое — у бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза (162 передачи).

Защитник хозяев Джон Терри, вышедший на замену на 86-й минуте, появился на поле впервые с ноября. Ранее стало известно, что он покинет «Челси» по окончании сезона.

В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, набрав 78 очков и имея игру в запасе. На семь баллов от команды отстает «Тоттенхэм», у которого в запасе два матча. «Саутгемптон» с 40 очками идет девятым. В следующем туре «Челси» 30 апреля в гостях сыграет с «Эвертоном», «Саутгемптон» днем ранее на своем поле примет «Халл».

25.04.2017 21:45 основной раунд: 34-й тур Stamford Bridge
Челси 4:2 Саутгемптон
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Антонио Конте Клод Пюэль
Голы
5′ Эден Азар (Диегу Коста) 10
45+1′ Гэри Кэйхилл (М. Алонсо) 24
53′ Диегу Коста (С. Фабрегас) 19
89′ Диегу Коста (Р. Педро) 19
14 Ориоль Ромеу 24′
21 Райан Бертранд (Седрик Суариш) 90+4′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Морейра Маринью Давид Луиз 30
Маркос Алонсо 3
40′ Н`Голо Канте 7
Неманья Матич 21
Диегу Коста 19
86′ Виктор Мозес 15
Джон Терри 26
49′ 77′ Сеск Фабрегас 4
Родригес Педро 11
90′ Эден Азар 10
Виллиан 22
1 Фрэйзер Форстер
2 Седрик Суариш
21 Райан Бертранд
3 Мая Йосида
24 Джек Стивенс
11 Душан Тадич 73′
8 Стивен Дэйвис
14 Ориоль Ромеу 60′
16 Джеймс Уорд-Проуз 82′
7 Шейн Лонг
19 Софьян Буфаль 68′
22 Натан Редмонд
20 Маноло Габбьядини 86′
9 Джей Родригес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 4
6 Угловые 7
13 Фолы 9
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Саутгемптон
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Басконию" и вышли в "Финал четырех" Евролиги

"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата России

Гол Полоза принес "Ростову" победу над "Уфой" в матче чемпионата России