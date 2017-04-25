«Гранада» проиграла третий матч кряду под руководством Адамса, уступив «Малаге»

На 47-й минуте счёт открыл Сандро Рамирес, а в компенсированное ко второму тайму время он же оформил дубль.

«Гранада» потерпела третье кряду поражение под руководством нового главного тренера Тони Адамса. Кроме того, команда по-прежнему не может забить.

В таблице испанского первенства «Малага» (39 очков) располагается на 14-й строчке, а «Гранада» (20) занимает предпоследнее место.