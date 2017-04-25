Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29551688/
25 апреля 2017, 23:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гранада» проиграла третий матч кряду под руководством Адамса, уступив «Малаге»

В матче 34-го тура испанской Примеры встречались «Гранада» и «Малага». Игра, прошедшая на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась победой гостей — 2:0.

На 47-й минуте счёт открыл Сандро Рамирес, а в компенсированное ко второму тайму время он же оформил дубль.

«Гранада» потерпела третье кряду поражение под руководством нового главного тренера Тони Адамса. Кроме того, команда по-прежнему не может забить.

В таблице испанского первенства «Малага» (39 очков) располагается на 14-й строчке, а «Гранада» (20) занимает предпоследнее место.

25.04.2017 21:30 основной раунд: 34-й тур Nuevo Los Carmenes
Гранада 0:2 Малага
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Тони Адамс Мичел
Голы
19 Сандро Рамирес 47′
19 Сандро Рамирес 90+2′
Составы
Гильермо Очоа 13
Димитри Фулькье 22
10′ Сверрир Ингасон 25
72′ Мартин Хонгла 29
Хенри Агбо Уче 5
27′ Мехди Карсела-Гонсалес 16
Рене Крхин 21
49′ Адриан Рамос 7
46′ Ортега Эктор Эрнандес 23
Гастон Сильва 3
51′ 54′ Мубарак Вакасо 8
Али Малле 34
76′ Исаак Куэнка 19
Эсекиэль Понсе 9
1 Идрисс Камени
5 Диего Льоренте
15 Федерико Рикка
24 Луис Эрнандес
29 Луис Муньос
6 Игнасио Камачо
31 Пабло Форнальс
19 Сандро Рамирес
7 Перес Хуан Карлос 74′
3 Мартин Демикелис
14 Хосе Луис Ресио 87′
39 Хавьер Онтиверос
20 Серхио Гонтан Кеко 68′
17 Сержиу Паулу Дуда
Статистика
5 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 17
1 Удары в створ 6
2 Угловые 4
20 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Малага
Новости Матчи Состав Статистика
Гранада
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов