«Гранада» проиграла третий матч кряду под руководством Адамса, уступив «Малаге»
В матче 34-го тура испанской Примеры встречались «Гранада» и «Малага». Игра, прошедшая на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась победой гостей — 2:0.
На 47-й минуте счёт открыл Сандро Рамирес, а в компенсированное ко второму тайму время он же оформил дубль.
«Гранада» потерпела третье кряду поражение под руководством нового главного тренера Тони Адамса. Кроме того, команда
В таблице испанского первенства «Малага» (39 очков) располагается на 14-й строчке, а «Гранада» (20) занимает предпоследнее место.
Главные тренеры
|Тони Адамс
|Мичел
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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