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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29551434/
25 апреля 2017, 22:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хихонский «Спортинг» и «Эспаньол» не выявили победителя

«Спортинг» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» и завершилась со счётом 1:1.

На 39-й минуте Виктор Родригес вывел «Спортинг» вперёд, однако в начале второй половины игры Херар Морено сравнял счёт и принёс «Эспаньолу» одно очко. Бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре, выступающий за хихонскую команду, не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Спортинг» набрал 24 очка и занимает 18-е место в таблице Примеры, «Эспаньол» (50) идёт девятым.

25.04.2017 20:30 основной раунд: 34-й тур El Molinon
Спортинг Х 1:1 Эспаньол
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Руби Санчес Флорес Кике
Голы
39′ Виктор Родригес Ромеро 7
7 Херард Морено (Каррилью Леу Баптистан) 55′
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
Дуглас 2
Жан-Сильвен Бабен 3
Хорхе Мере 4
Серхио Диас Альварес 6
Микель Весга 22
Хорхе Франко Бурги 14
Дуйе Чоп 24
78′ Роберто Канелья 15
Исмаэль Лопес 18
18′ 72′ Виктор Родригес Ромеро 7
Карлос Кармона 19
68′ Начо Касес 10
Карлос Гарсия Кастро 9
13 Родригес Диего Лопес
29 Аарон Кариколь
23 Диего Рейес
31 Марк Наварро
4 Мата Виктор Санчес 83′
14 Хосе Мануэль Хурадо
15 Сильва Давид Лопес
18 Хави Фуэго 15′
7 Херард Морено
10 Фелипе Кайседо 45′
11 Каррилью Леу Баптистан
19 Пабло Пьятти 76′
30 Оскар Мелендо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 5
7 Угловые 2
9 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эспаньол
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