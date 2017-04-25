Хихонский «Спортинг» и «Эспаньол» не выявили победителя

На 39-й минуте Виктор Родригес вывел «Спортинг» вперёд, однако в начале второй половины игры Херар Морено сравнял счёт и принёс «Эспаньолу» одно очко. Бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре, выступающий за хихонскую команду, не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Спортинг» набрал 24 очка и занимает 18-е место в таблице Примеры, «Эспаньол» (50) идёт девятым.