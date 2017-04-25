Хихонский «Спортинг» и «Эспаньол» не выявили победителя
«Спортинг» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» и завершилась со счётом 1:1.
На 39-й минуте Виктор Родригес вывел «Спортинг» вперёд, однако в начале второй половины игры Херар Морено сравнял счёт и принёс «Эспаньолу» одно очко. Бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре, выступающий за хихонскую команду, не попал в заявку на матч
«Спортинг» набрал 24 очка и занимает 18-е место в таблице Примеры, «Эспаньол» (50) идёт девятым.
|25.04.2017 20:30
|основной раунд: 34-й тур
|El Molinon
|Спортинг Х
|1:1
|Эспаньол
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Руби
|Санчес Флорес Кике
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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