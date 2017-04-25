«Аякс» переименует стадион в честь Кройфа

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В ближайшее время арена амстердамского клуба будет носить имя легендарного голландского футболиста Йохана Кройфа, которому сегодня могло бы исполниться 70 лет.

Напомним, Кройф ушел из жизни 24 марта 2016 года. Причиной смерти голландца стал рак. Большую часть своей игровой карьеры он провел в составе «Аякса» и «Барселоны». За амстердамскую команду он играл с 1964 по 1973 год и с 1981 по 1983 год, выиграв 8 раз чемпионат Голландии, 5 раз — Кубок Голландии, 3 раза — Кубок европейских чемпионов, а также получив «Золотой мяч» в 1971 году (затем он еще дважды выигрывал эту награду. — Прим. «СЭ»).