Рамос, получивший красную карточку в «класико», дисквалифицирован на один матч
Защитник «Реала» Серхио Рамос, который был удалён в «класико», дисквалифицирован на один матч.
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© AP 2017
В матче 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:3) Рамос получил прямую красную карточку за фол на нападающем
Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола принял решение дисквалифицировать Рамоса на одну игру, сообщает Marca.
Таким образом, капитан «Реала» пропустит только матч 34-го тура первенства с «Депортиво», который состоится 26 апреля.
|23.04.2017 21:45
|Зрители 81044
|основной раунд: 33-й тур
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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