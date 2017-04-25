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25 апреля 2017, 20:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рамос, получивший красную карточку в «класико», дисквалифицирован на один матч

Защитник «Реала» Серхио Рамос, который был удалён в «класико», дисквалифицирован на один матч.

Защитник Реала <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамос</span> который был удалён в <span class=error>класико</span> дисквалифицирован на один матч В матче 33-го тура испанской Примеры с Барселоной (2:3) <span class=error>Рамос</span> получил прямую красную карточку за <span class=error>фол</span> на нападающем <nobr>сине-гранатовых</nobr> <span class=error>Лионеле</span> <span class=error>Месси</span>. Увеличить
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В матче 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:3) Рамос получил прямую красную карточку за фол на нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола принял решение дисквалифицировать Рамоса на одну игру, сообщает Marca.

Таким образом, капитан «Реала» пропустит только матч 34-го тура первенства с «Депортиво», который состоится 26 апреля.

23.04.2017 21:45 Зрители 81044 основной раунд: 33-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:3 Барселона
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Энрике Луис
Голы
28′ Каземиру 14
85′ Хамес Родригес (Виейра да Силва Марселу) 10
10 Лионель Месси (И. Ракитич) 33′
4 Иван Ракитич 73′
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 90+2′
Составы
Кейлор Навас 1
78′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
77′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
82′ Карим Бензема 9
Хамес Родригес 10
39′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
12′ 70′ Каземиру 14
81′ Матео Ковачич 16
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 39′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси 90+3′
5 Серхио Бускетс
17 Пако Алькасер 70′
21 Андре Гомиш
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
14 Удары в створ 9
7 Угловые 4
13 Фолы 8
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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