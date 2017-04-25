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НЕ ЛУЧШЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА

Если верить статистике, процент побед «Ливерпуля» Юргена Клоппа — чуть выше 50. Не густо. Примерно в те же цифры укладывался и Брендан Роджерс, едва не приведший «Ливерпуль» к чемпионству. Методы работы немца хорошо известны: энергозатратный футбол с максимальной широким фронтом атаки, где действует универсальная креативная группа.

Стилистически вылепить «Боруссию» из «Ливерпуля» у Клоппа пока не вышло. Но он, честно говоря, и не старается. И если его главное немецкое детище из года в год могло похвастать фарвардом-киллером (Левандовски, Обамеянг), то развить инстинкт убийцы в Ориги, а также положиться на вечно травмированного Старриджа у тренера не получается. У «Ливерпуля» козыри иного толка (см. выше). Яркие, самобытные и, во многом из-за философии Клоппа, нестабильные.

ГДЕ КЛОПП — ТАМ ВЕСЕЛЬЕ

Все команды Юргена играли весело — «Майнц», «Боруссия». Сейчас «Ливерпуль». Но одним весельем сыт не будешь: результаты тоже подавай. И вот тут мы добираемся до одной из главных причин нестабильности «красных» — уровню сопротивления в чемпионате.

Больше половины команд бундеслиги играют, ну или стараются играть, от себя. И не важно, «Бавария» это, «Лейпциг» или «Хоффенхайм» — всем им больше нравится действовать впереди. В таких реалиях философия Клоппа работает как нельзя лучше: у нас в авангарде исполнители посильнее — мы и забьем больше. В Англии это не проходит.

Примерно такое же количество клубов, но уже в АПЛ, строит игру на вязкости и тягучести, вылетая вперед только при контратаках. Или на морально-волевых качествах на последние минуты матча. Наскоком такого соперника взять тяжело, поэтому для победы уровень позиционного нападения должен быть колоссальным. При подобном раскладе идеи Клоппа себя не оправдывают: с топ-клубами (они стараются играть от себя) матчи получаются сверхудачными, а вот с разного рода «Борнмутами» и «Халлами», забивающими в контратаке и после стандарта, ловить порой нечего.

Ну, встал автобус у штрафной. И стоит, хоть тресни. И если «Ман Сити», «Челси» и «Арсенал», используя принципы горизонтальной игры, добиться победы над таким соперником могут, то «Ливерпуль» с исключительно вертикальными заморочками Клоппа — наоборот.

КЛОППУ МЕШАЮТ ТРАВМЫ

Еще одно важное отличие бундеслиги от АПЛ: для доминирования на поле в Германии «Боруссии» Клоппа далеко не всегда приходилось прибегать к стопроцентной отдаче на протяжении всего матча — это можно было делать и отрезками. Действовать так в Англии не получается: чтобы довлеть даже над середняком, пахать стоит все 90 минут. Нет? Пересмотрите матч с «Кристал Пэлас».

Большее количество матчей в лиге, два внутренних кубка, выступление в Европе — все это при тотальной загруженности и бешеном уровне конкуренции ломает игроков, как прутья. В Англии, кстати, самый большой процент мышечных травм среди топ-лиг Старого света.

Вот и получается, что результаты Клоппа представляют синусоиду: после яркого отрезка — победы на грандами — следует спад — поражения от середняков, травмы. И — по-новой. Причем количество провалов не так уж сильно отличается от количества взлетов.

КЛОППУ НУЖНО БОЛЬШЕ ИГРОКОВ

Скамейка «Ливерпуля» чуть больше той, что поставили в ближайшем от вас парке. И так со времен Кенни Далглиша. Играть одним составом, опираясь на собственные взгляды, может, например, Антонио Конте. Но в последнее время и ему приходиться ротировать людей.

Сейчас в сезонной заявке «Ливерпуля» 29 футболистов, из них 6 человек вообще не появлялись на поле. Следовательно, в обойме остается всего 23 игрока. Вычтите оттуда постоянно троих — пятерых постоянно травмированных. И это при условии, что команде предстоит сыграть под 60 матчей в ртутной манере, как хочет тренер.

Если «Ливерпуль» выполнит задачу минимум и попадет в топ-4 по итогам сезона, Юрген, скорее всего, получит деньги на усиление состава перед Лигой чемпионов и новым забегом в АПЛ. Главное, не растерять при этом звезд — Коутиньо, Фирмино и Мане. «Боруссия» ведь тоже, хоть и при других критериях, не сразу строилась.