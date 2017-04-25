Жозе Моуринью: Работа с «Манчестер Юнайтед» чем-то напоминает мне «Реал»

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Первым делом португальский наставник рассказал о планах английского клуба на текущий сезон, отметив, что «красные дьяволы» не занимаются подсчетом выигранных трофеев. Напомним, в этом сезоне команда Моуринью завоевала Суперкубок Англии, а также Кубок английской Лиги.

«Нет, сейчас меня не интересуют титулы. Нам нужно думать о концовке сезона. Это очень важно как для меня, так и для игроков “Юнайтед”. Возможно, это один из лучших сезонов в моей карьере за последние 6−7 лет. Мы смогли выиграть парочку трофеев, и у нас есть шанс добиться большего. Если “Манчестер Юнайтед” победит в Лиге Европы, а затем выиграет Суперкубок УЕФА у победителя Лиги чемпионов, это будет просто великолепно».

Также главный тренер «МЮ» заявил, что работа с «красными дьяволами» напоминает ему время, проведенное «Реале».

«Приход в “Манчестер Юнайтед” чем-то напоминает мне работу в мадридском “Реале”. Почему? Потому что здесь такие же условия. К тому же, речь идет о двух гигантах. Вам приходится столкнуться с сумасшедшим давлением. А когда вы видите, что клуб не готов к победам, вам приходится еще больше работать. Здесь нужно бороться. То же самое произошло со мной в Испании. Нет, в “Челси” была другая история. То же самое касается “Интера”, а случай с “Порту” отличается от всех остальных».

Журналисты спросили Моуринью, почему он открыто критикует своих игроков. Ранее португальский тренер заявил, что защитник Люк Шоу «слишком стар, чтобы понять его стиль игры».

«Нет, это не способ оказать психологическое давление. Это разумный подход. Когда футболист отдает все силы на поле, я не могу требовать от него большего. К примеру, Маркус Рэшфорд. Даже когда этот парень играл не так убедительно, он отдавал всего себя, и я не мог упрекнуть этого игрока в отсутствии желания. Обычно, я говорил ему, что самое лучшее еще впереди. Мне нравится его подход к делу. Он действительно талантливый ребенок».

Напоследок Моуринью рассказал, как обстоят дела с форвардом Златаном Ибрагимовичем, который получил травму колена в ответном матче с «Андерлехтом».

«Ибрагимович находится в Америке, где ему предстоит перенести операцию», — заключил наставник «МЮ».