«Халл Сити» добился отмены красной карточки Ниасса
Нападающий «Халл Сити» Байе Умар Ниасс сможет сыграть в матче ближайшего тура английской
Премьер-лиги с «Саутгемптоном», несмотря на красную карточку, которую он получил в игре предыдущего тура с «Уотфордом» (2:0).
Сенегальский форвард получил прямую красную карточку за фол на М’Байе Ньянге и должен был пропустить
«Халл Сити» подал апелляцию в Футбольную ассоциацию Англии, и она была удовлетворена.
Таким образом, красная карточка бывшего форварда московского «Локомотива» была отменена.
|22.04.2017 17:00
|Зрители 20432
|основной раунд: 34-й тур
|KCOM Stadium
Главные тренеры
|Силва Марку
|Вальтер Маццарри
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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