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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29550026/
25 апреля 2017, 19:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Халл Сити» добился отмены красной карточки Ниасса

Нападающий «Халл Сити» Байе Умар Ниасс сможет сыграть в матче ближайшего тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», несмотря на красную карточку, которую он получил в игре предыдущего тура с «Уотфордом» (2:0).

Сенегальский форвард получил прямую красную карточку за фол на М’Байе Ньянге и должен был пропустить из-за дисквалификации три матча.

«Халл Сити» подал апелляцию в Футбольную ассоциацию Англии, и она была удовлетворена.

Таким образом, красная карточка бывшего форварда московского «Локомотива» была отменена.

22.04.2017 17:00 Зрители 20432 основной раунд: 34-й тур KCOM Stadium
Халл Сити 2:0 Уотфорд
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Силва Марку Вальтер Маццарри
Голы
62′ Лазар Маркович 50
71′ Сэмюэл Клукас 11
Составы
Элдин Якупович 16
81′ Эндрю Робертсон 3
Гарри Магуайр 5
Андреа Раноккиа 13
42′ Альфред Н`Диай 10
Сэмюэл Клукас 11
Ахмед Аль-Мухаммади 27
25′ Умар Ньясс 24
45′ Эвандру 40
Абель Эрнандес 9
66′ 82′ Лазар Маркович 50
Том Хаддлстоун 8
90′ Камиль Грощицки 17
Майкл Доусон 21
1 Эурелиу Гомес
3 Мигель Бритос
5 Себастьян Предль 68′
22 Дарил Янмат
8 Том Клеверли
29 Этьенн Капуэ
9 Трой Дини
21 М`Бей Ньянг
25 Хосе Холевас 87′
18 Хуан Суньига
16 Абдулай Дукуре 73′
33 Стефано Окака Чука
7 Нордин Амрабат 67′
10 Айзек Саксесс
Статистика
3 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 2
4 Угловые 7
10 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уотфорд
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