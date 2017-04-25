Паулу Соуза: «Зенит»? Не комментирую!
По данным «СЭ», 46-летний Паулу Соуза второй год входит в число кандидатов на пост главного тренера «Зенита».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Не исключено, что в случае расставания с Мирчей Луческу, представители клуба из
Прояснить ситуацию мы попросили самого тренера.
— «Зенит»? — улыбнулся Соуза, которому позвонил корреспондент «СЭ». И тут же продолжил очень категорично. — Не комментирую! Извините, не отвечу даже на один вопрос. А если вы хотите взять у меня интервью, обратитесь в нашу
Напомним, что во время игровой карьеры Соуза выступал за сборную Португалии, «Бенфику», «Спортинг», «Ювентус», дортмундскую «Боруссию», «Интер», «Панатинаикос» и «Эспаньол». Он дважды (с «Юве» и «Боруссией») побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат и Кубок Португалии, чемпионат и Кубок Италии, Суперкубок Италии, Межконтинентальный кубок, становился бронзовым призером чемпионата Европы.
Затем он тренировал «КПР», «Суонси», «Лестер», «Видеотон», «Маккаби»
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