Паулу Соуза: «Зенит»? Не комментирую!

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Не исключено, что в случае расставания с Мирчей Луческу, представители клуба из Санкт-Петербурга проведут предметные переговоры с португальским специалистом. С 2015 года Соуза работает с «Фиорентиной», но его контракт истекает после окончания сезона и продлен не будет.

Прояснить ситуацию мы попросили самого тренера.

— «Зенит»? — улыбнулся Соуза, которому позвонил корреспондент «СЭ». И тут же продолжил очень категорично. — Не комментирую! Извините, не отвечу даже на один вопрос. А если вы хотите взять у меня интервью, обратитесь в нашу пресс-службу.

Напомним, что во время игровой карьеры Соуза выступал за сборную Португалии, «Бенфику», «Спортинг», «Ювентус», дортмундскую «Боруссию», «Интер», «Панатинаикос» и «Эспаньол». Он дважды (с «Юве» и «Боруссией») побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат и Кубок Португалии, чемпионат и Кубок Италии, Суперкубок Италии, Межконтинентальный кубок, становился бронзовым призером чемпионата Европы.