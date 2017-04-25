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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29549614/
25 апреля 2017, 18:53 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Шахтер» сыграет в полуфинале Кубка Украины с «Днепром» без трех ведущих игроков

Донецкий «Шахтер» проведет матч ½ финала Кубка Украины по футболу в Харькове не в сильнейшем составе сообщает Команда1.

Матч пропустят Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий и Виктор Коваленко. В то же время Иван Ордец уже тренируется и рвется в бой. В частности, у Ракицкого 23 апреля родилась дочь, которую назвали Ярославой.

Серьезно настраиваются на матч и в «Днепре». Наставник команды Дмитрий Михайленко в связи с этим даже не смог приехать на состоявшуюся в понедельник в столичном Доме футбола встречу тренеров, однако лично перезвонил Андрею Шевченко и извинился за отсутствие.

Об амбициях «Днепра» свидетельствует и тот факт, что в последнем поединке УПЛ против Ворсклы днипряне поберегли Руслана Ротаня, который лишь вышел на замену. Нет сомнений, что капитан появится на поле стадиона «Металлист» с первых минут.

В свою очередь, «Динамо» отправляется в Николаев в сильнейшем составе. Оно и неудивительно, команда после осечки в чемпионате приложит все усилия для победы в кубковом турнире. В лазарете киевлян пребывает только Евгений Хачериди.

Как сообщал УНИАН, полуфинальные матчи Кубка Украины «Николаев» — «Динамо» и «Шахтер» — «Днепр» состоятся в среду и начнутся в 18.00 и 20.00, соответственно.

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