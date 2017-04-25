10 человек, которые вернули «Ньюкасл» в Премьер-лигу

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«Я потерял деньги и хотел избавиться от клуба как можно быстрее». После вылета «Ньюкасла» из Премьер-лиги президент Майк Эшли не заботился о том, чтобы сохранить лицо. Он провёл несколько встреч с потенциальными покупателями и готов был продать клуб за 100 млн фунтов (хотя сразу хотел 300 млн), но ни с кем не договорился. Это было в 2009 году, и с тех пор Эшли стал ещё непопулярнее у болельщиков, если это вообще возможно. Излюбленная мишень для троллей из «Сандерленда», популист, непоследовательный и импульсивный руководитель, он ещё раз утопил «Ньюкасл» в прошлом году. Но ему повезло.

За 10 туров до вылета клуб согласился принять Рафа Бенитес. Наверное, не от хорошей жизни, но это не имеет значения. Майк Эшли — тоже от безысходности — предоставил испанцу полный карт-бланш в управлении командой.

Бенитес, как обычно, начал с чистки состава. Нескольких игроков не удалось удержать в Чемпионшипе, на других клуб хорошо заработал. «Ньюкасл» продал футболистов на 100 млн евро, закончив трансферное окно в солидном плюсе. С новичками тоже получилось несколько удачных попаданий. Первое попадание — Дуайт Гейл.

Дуайт Гейл

За него заплатили 12 млн евро. 26-летний форвард в 26 матчах забил 22 гола и лидировал в гонке бомбардиров, но 14 января получил травму задней поверхности бедра, от которой до конца не оправился до сих пор. Когда Гейл был в порядке, «Ньюкасл» шёл первым. Невысокий форвард идеально вписался в игру команды. Он делает всё: играет на опережение, бьёт с любой дистанции, выполняет штрафные удары. Самой сильной его стороной является скорость, благодаря которой Гейл часто оказывается первым на отскоках и выигрывает рывки в штрафную, открываясь на линии офсайда.

Мэтт Ритчи

Ещё один новичок, и тоже стоимостью 12 млн евро. Видимо, это счастливое число команды. Шотландец выходил на поле в 42 играх из 44 в сезоне и набрал 19 баллов по системе «гол+пас». Ритчи — один из самых бьющих игроков «Ньюкасла». Он левша, который комфортно чувствует себя на правом фланге полузащите, откуда он может смещаться в центр. Отметим, что обе пропущенные игры — следствие перебора жёлтых карточек, их у него 10. Ротация Рафы на него распространяется.

Киран Кларк

Центральный защитник провёл в «Астон Вилле» семь лет, но после вылета из АПЛ предпочёл другую команду, которая оказалась в Чемпионшипе. Он оказался отличным партнёром для капитана Джамала Ласселса. Кларк выдвигается на игрока с мячом, достаточно активен в отборе и предпочитает ничего не выдумывать, когда оказывается близко от ворот: почти 10 выносов за игру говорят сами за себя.

Джамал Ласселс

Типичный Бенитес: Ласселсу всего 23 года, а он уже капитан «Ньюкасла». Джамал до его прихода не попадал в состав, но игровые и ментальные данные молодого игрока подошли испанцу. Он вместе с тренером изучает соперников, дисциплинирован и неплохо контролирует мяч. Точность паса Ласселса (84%) на 7% выше, чем у Кларка и у команды в целом. В чемпионате он пропустил всего один матч. 40 пропущенных голов в 44 матчах — заслуга новой пары центральных защитников и вратаря.

Карл Дарлоу

Он плохо начал сезон, уступив конкуренцию новому вратарю Матсу Селсу. Но осенью отвоевал место в составе, и с тех пор сыграл уже 13 сухих матчей. Дарлоу обладает отличной реакцией и эффектно спасает команду, но ему иногда не хватает хладнокровия. В Англии стал хитом эпизод из матча с «Ротерхэмом», когда вратарь сначала ошибся, а потом совершил чуть ли не лучший сейв сезона (после подката от собственного защитника).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/KarlDarlow">@KarlDarlow</a> goes from zero to hero to keep the <a href="https://twitter.com/hashtag/NUFC?src=hash">#NUFC</a> clean sheet intact in the 4-0 win over Rotherham...<a href="https://t.co/VDqQJxcNXh">pic.twitter.com/VDqQJxcNXh</a></p>— Total:NUFC (@Total_NUFC) <a href="https://twitter.com/Total_NUFC/status/856092280708636672">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Айзек Хэйден

Это тоже летнее приобретение, так что Бенитес однозначно угадал с трансферами. Айзек пять лет провёл в «молодёжке» «Арсенала», но не имел шансов пробиться в команду Венгера и отправился в аренду в «Халл». Там его нашли скауты «Ньюкасла». Он играет незаметную, но важную роль: страхует Джонджо Шелви. «Ньюкасл» играет по схеме 4−4−1−1, но Шелви не всегда успевает вовремя вернуться, и тогда в игру вступает Хэйден. У него почти четыре отбора и перехвата за матч, это лучший показатель в команде.

Джонджо Шелви

Вице-капитан и один из самых продуктивных игроков «Ньюкасла» в сезоне. Шелви — лучший ассистент, но его голевые пасы — не следствие навесов. Он отвечает за связь обороны с атакой, доставляет мяч Гейлу (после его травмы — Митровичу) и Айосе Пересу и создаёт в среднем два момента за игру. Средняя точность паса (78%) — следствие большого количества обостряющих передач.

Айосе Перес

Главный креативщик в дисциплинированной команде Бенитеса. Один из тех, к кому не было претензий со стороны болельщиков в провальном прошлом сезоне. Перес не был игроком старта в течение всего года, но когда Бенитес окончательно перешёл на 4−4−1−1, роль Переса выросла с игрока, чаще выходящего на замену, до одного из лидеров. Он лучший дриблёр «Ньюкасла» и особенно полезен против оборонительных команд. Пересу 23 года, так что он тоже будет прогрессировать.

Франсиско Морено

Его официальная должность — тренер по физподготовке, однако в системе «Ньюкасла» роль Морено куда выше роли «физрука». Он сам проводит часть тренировок, держит связь с медицинским штабом, даёт рекомендации по индивидуальным занятиям. Без Пако Морено Бенитес не смог бы проводить свою излюбленную ротацию.

Рафа Бенитес

«Он вернул команде душу» — пафосно называется статья о Бенитесе в The Times. На самом деле, нельзя недооценивать работу испанца не только на футбольном поле. Он действительно вернул кое-что важное за его пределами — чувство собственного достоинства. Год назад он пришёл в разобранный коллектив, болельщики воевали с президентом, а команда безвольно брела от матча к матчу. Испанцу пришлось напоминать в интервью: «Мы — “Ньюкасл”, а не камень на дороге. У нас есть история. Мы должны помнить её и знать себе цену».

Теперь у «Ньюкасла» качественная игра — комплексный подход к тренировкам всех игровых аспектов не прошёл зря. И запас прочности — даже сбавив ход после травмы Гейла, которая очень сказалась на игровой модели, «Ньюкасл» не перестал выигрывать матчи, пусть и не так убедительно.

Есть ли гарантии, что Бенитес останется на следующий сезон? Тренер прозрачно намекнул на необходимость усиления:

Цитата Рафаэль Бенитес Я уверен, что если мы сделаем правильные вещи (летом), то будем конкурентоспособны в Премьер-лиге. Останусь ли я в следующем сезоне? Я счастлив здесь, но это футбол: никогда нельзя быть уверенным.

Его поддерживает Алан Ширер: «Бенитес сделал свою работу, теперь дело за руководством. Они должны много потратить летом. У “Ньюкасла” уже есть интересные игроки, но без усиления они не смогут претендовать на место в первой половине таблицы».

Остальные

В составе «Ньюкасла» 28 футболистов, и Рафа щедро предоставил игровое время всем. В список не попали, но в определённый момент времени играли важную роль в команде многие другие. 34-летний Дэрил Мёрфи забил несколько голов, когда все форварды были травмированы. Йоан Груфран и арендованный у «Челси» Кристиан Атсу конкурировали за место на левом фланге полузащиты, и оба имели хорошие отрезки. Пол Даммет и Деандре Йедлин не зажгли, но были надёжны на флангах защиты. Александр Митрович заменил травмированного Гейла, и команда долго адаптировалась к высокому атлетичному форварду вместо быстрого и техничного, а потом серб стал больше играть в подыгрыше, скидывать мячи Айосе Пересу, и система снова заработала.

Молодые лидеры, длинная «скамейка», дисциплинированная игра — этого хватило в Чемпионшипе. Под АПЛ нужно усиление — так считают болельщики, легенды «Ньюкасла» и сам Рафа Бенитес. Пришло время для Майка Эшли сдержать обещание и раскошелиться.