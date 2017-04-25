10 человек, которые вернули «Ньюкасл» в Премьер-лигу
Рафа Бенитес и другие.
Кто-то из этого списка точно станет открытием следующего сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я потерял деньги и хотел избавиться от клуба как можно быстрее». После вылета «Ньюкасла» из
За 10 туров до вылета клуб согласился принять Рафа Бенитес. Наверное, не от хорошей жизни, но это не имеет значения. Майк Эшли — тоже от безысходности — предоставил испанцу полный
Бенитес, как обычно, начал с чистки состава. Нескольких игроков не удалось удержать в Чемпионшипе, на других клуб хорошо заработал. «Ньюкасл» продал футболистов на 100 млн евро, закончив трансферное окно в солидном плюсе. С новичками тоже получилось несколько удачных попаданий. Первое попадание — Дуайт Гейл.
Дуайт Гейл
За него заплатили 12 млн евро. 26-летний форвард в 26 матчах забил 22 гола и лидировал в гонке бомбардиров, но 14 января получил травму задней поверхности бедра, от которой до конца не оправился до сих пор. Когда Гейл был в порядке, «Ньюкасл» шёл первым. Невысокий форвард идеально вписался в игру команды. Он делает всё: играет на опережение, бьёт с любой дистанции, выполняет штрафные удары. Самой сильной его стороной является скорость, благодаря которой Гейл часто оказывается первым на отскоках и выигрывает рывки в штрафную, открываясь на линии офсайда.
Мэтт Ритчи
Ещё один новичок, и тоже стоимостью 12 млн евро. Видимо, это счастливое число команды. Шотландец выходил на поле в 42 играх из 44 в сезоне и набрал 19 баллов по системе «гол+пас». Ритчи — один из самых бьющих игроков «Ньюкасла». Он левша, который комфортно чувствует себя на правом фланге полузащите, откуда он может смещаться в центр. Отметим, что обе пропущенные игры — следствие перебора жёлтых карточек, их у него 10. Ротация Рафы на него распространяется.
Киран Кларк
Центральный защитник провёл в «Астон Вилле» семь лет, но после вылета из АПЛ предпочёл другую команду, которая оказалась в Чемпионшипе. Он оказался отличным партнёром для капитана Джамала Ласселса. Кларк выдвигается на игрока с мячом, достаточно активен в отборе и предпочитает ничего не выдумывать, когда оказывается близко от ворот: почти 10 выносов за игру говорят сами за себя.
Джамал Ласселс
Типичный Бенитес: Ласселсу всего 23 года, а он уже капитан «Ньюкасла». Джамал до его прихода не попадал в состав, но игровые и ментальные данные молодого игрока подошли испанцу. Он вместе с тренером изучает соперников, дисциплинирован и неплохо контролирует мяч. Точность паса Ласселса (84%) на 7% выше, чем у Кларка и у команды в целом. В чемпионате он пропустил всего один матч. 40 пропущенных голов в 44 матчах — заслуга новой пары центральных защитников и вратаря.
Карл Дарлоу
Он плохо начал сезон, уступив конкуренцию новому вратарю Матсу Селсу. Но осенью отвоевал место в составе, и с тех пор сыграл уже 13 сухих матчей. Дарлоу обладает отличной реакцией и эффектно спасает команду, но ему иногда не хватает хладнокровия. В Англии стал хитом эпизод из матча с «Ротерхэмом», когда вратарь сначала ошибся, а потом совершил чуть ли не лучший сейв сезона (после подката от собственного защитника).
Айзек Хэйден
Это тоже летнее приобретение, так что Бенитес однозначно угадал с трансферами. Айзек пять лет провёл в «молодёжке» «Арсенала», но не имел шансов пробиться в команду Венгера и отправился в аренду в «Халл». Там его нашли скауты «Ньюкасла». Он играет незаметную, но важную роль: страхует Джонджо Шелви. «Ньюкасл» играет по схеме 4−4−1−1, но Шелви не всегда успевает вовремя вернуться, и тогда в игру вступает Хэйден. У него почти четыре отбора и перехвата за матч, это лучший показатель в команде.
Джонджо Шелви
Айосе Перес
Главный креативщик в дисциплинированной команде Бенитеса. Один из тех, к кому не было претензий со стороны болельщиков в провальном прошлом сезоне. Перес не был игроком старта в течение всего года, но когда Бенитес окончательно перешёл на 4−4−1−1, роль Переса выросла с игрока, чаще выходящего на замену, до одного из лидеров. Он лучший дриблёр «Ньюкасла» и особенно полезен против оборонительных команд. Пересу 23 года, так что он тоже будет прогрессировать.
Франсиско Морено
Его официальная должность — тренер по физподготовке, однако в системе «Ньюкасла» роль Морено куда выше роли «физрука». Он сам проводит часть тренировок, держит связь с медицинским штабом, даёт рекомендации по индивидуальным занятиям. Без Пако Морено Бенитес не смог бы проводить свою излюбленную ротацию.
Рафа Бенитес
«Он вернул команде душу» — пафосно называется статья о Бенитесе в The Times. На самом деле, нельзя недооценивать работу испанца не только на футбольном поле. Он действительно вернул
Теперь у «Ньюкасла» качественная игра — комплексный подход к тренировкам всех игровых аспектов не прошёл зря. И запас прочности — даже сбавив ход после травмы Гейла, которая очень сказалась на игровой модели, «Ньюкасл» не перестал выигрывать матчи, пусть и не так убедительно.
Есть ли гарантии, что Бенитес останется на следующий сезон? Тренер прозрачно намекнул на необходимость усиления:
Его поддерживает Алан Ширер: «Бенитес сделал свою работу, теперь дело за руководством. Они должны много потратить летом. У “Ньюкасла” уже есть интересные игроки, но без усиления они не смогут претендовать на место в первой половине таблицы».
Остальные
В составе «Ньюкасла» 28 футболистов, и Рафа щедро предоставил игровое время всем. В список не попали, но в определённый момент времени играли важную роль в команде многие другие. 34-летний Дэрил Мёрфи забил несколько голов, когда все форварды были травмированы. Йоан Груфран и арендованный у «Челси» Кристиан Атсу конкурировали за место на левом фланге полузащиты, и оба имели хорошие отрезки. Пол Даммет и Деандре Йедлин не зажгли, но были надёжны на флангах защиты. Александр Митрович заменил травмированного Гейла, и команда долго адаптировалась к высокому атлетичному форварду вместо быстрого и техничного, а потом серб стал больше играть в подыгрыше, скидывать мячи Айосе Пересу, и система снова заработала.
Молодые лидеры, длинная «скамейка», дисциплинированная игра — этого хватило в Чемпионшипе. Под АПЛ нужно усиление — так считают болельщики, легенды «Ньюкасла» и сам Рафа Бенитес. Пришло время для Майка Эшли сдержать обещание и раскошелиться.
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