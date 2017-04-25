СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича продолжить карьеру за океаном

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По информации издания, шведский форвард уведомил руководство манкунианцев, что не намерен оставаться в команде. 35-летний спортсмен дал согласие на переход в один из американских клубов. The Sun утверждает, что потенциальным покупателем является «Лос-Анджелес Гэлакси», готовый платить Ибрагимовичу 6 миллионов евро (6,5 миллиона долларов) в год.

21 апреля стало известно, что нападающий пропустит остаток сезона из-за повреждения колена. У шведа подозревали разрыв крестообразных связок. Примерные сроки восстановления от подобной травмы составляют 6−9 месяцев.

Ибрагимович получил повреждение 20 апреля на последней минуте основного времени встречи ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». Форвард неудачно приземлился и покинул поле с помощью врачей. Манкунианцы одержали победу и вышли в полуфинал турнира.